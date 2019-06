Supuesto autor intelectual de ataque a David Ortiz mete a capos dominicanos en el lío

Víctor Hugo Gómez Vásquez dice, en video, que es inocente y embarra a Sixto David Fernández, al que autoridades identifican como el verdadero objetivo del atentado en el que hirieron al "Big Papi"

Mediante un video, Víctor Hugo Gómez Vásquez, detenido este viernes como supuesto autor intelectual del atentado contra el expelotero de Grandes Ligas, David Ortiz, se declaró inocente del hecho; y de paso, señaló a Sixto David Fernández como el de las movidas turbias.

“Soy un padre de familia, tengo siete hijos. Me considero ser una persona de bien. No le hago daño a nadie, ni nunca le he hecho daño a nadie jamás”, inicia Gómez Vásquez su exposición.

El sospechoso del atentado en el que el extalento de los Medias Rojas fde Boston fue herido en la espalda añade que “la razón por la que estoy haciendo este video es porque me están acusando de mandar a hacer una atentado contra Sixto David Fernández, lo cual en ningún momento o por ninguna razón tengo interés o haría algo así de esa manera…”.

Las autoridades en República Dominicana plantearon en una conferencia de prensa la semana pasada que Gómez Vásquez habría mandado a matar a Fernández, quien se describe como un simple mecánico, porque éste lo delató a las autoridades en el 2011.

Según la versión oficial, los sicarios confundieron a Fernández con la leyenda del béisbol, ya que ambos estaban sentados en la misma mesa al momento del hecho, el pasado 9 de junio, en el bar Dial, de la capital dominicana.

Fernández, apodado “El Modelo”, rechazó públicamente cualquier vinculación con el caso y con Gómez Vásquez, quien aseguró que no tiene “ni un gato de enemigo”. Adicional, planteó que es lógico que no tiene parecido alguno con Big Papi.

En la grabación, el supuesto autor intelectual rechaza que sea enemigo de Fernández, pero reconoce que teme por su vida.

“Temo por mi vida. Tengo mis hijos y mi familia que dependen de mí y nunca en la vida le haría daño a nadie. Hago esto para que la gente sepa, y aclaro la situación, de que si Sixto David tiene enemigos – lo cual ya ha confesado que no tenía de enemigo ni un gato porque yo tampoco soy su enemigo-, yo no tengo enemigos. Es muy fácil tirarle la cuaba a otra persona…”, plantea.

“No tengo nada que ver”, insiste el hombre.

“Si tuvimos un inconveniente como cualquier tipo de personas, nos molestamos, pero sería incapaz”, agrega.

Sin embargo, la versión de Gómez Vásquez, a quien las autoridades dominicanas vinculan con el Cartel del Golfo, toma un giro inesperado cuando el detenido vincula a Fernández en supuestas asociaciones con narcos locales.

El dominicano asegura que Fernández no es un simple empresario, como ha dicho públicamente.

“El se le acerca a los viajeros, a los famosos ‘dominican york’ y los introduce a los capos locales de DR. De la manera en que se acerca es que él anda en automóviles lujosos… que él tiene facilidades con los ‘dealers’ de conseguir los carros y esa es la atracción que le ofrece a ese tipo de gente…Todo el mundo que conoce a David sabe que a eso es a lo que se dedica”, sostiene.

“El tiene su gente… él le gana su confianza. Luego que se van del país le mandan dinero a él como para pagar carros y apartamento, en los cuales en algunas ocasiones él no paga dinero completo, se queda debiendo…”, prosigue Gómez Vásquez,

Además dice contar con información de que Fernández tiene problemas por esa “maña”

“Tiene una vida muy costosa, le gusta las mujeres caras, le gusta los carros caros, y la única manera que puede resolver eso es de esa forma”, argumenta.

Sobre el hecho de estar evadido de las autoridades, incluso las de Estados Unidos, el dominicano indica: “El hecho de que yo no me haya entregado a las autoridades americanas por la razón de que que cuando hicieron el allanamiento en mi casa es porque yo no estaba y no me habia entregado porque no tengo dinero para pagar por abogado ni fianza…. Me siento con miedo y mucho peligro, porque jamás en mi vida me ha pasado algo asi esta manera”.