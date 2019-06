Inauguran la exhibición ‘El color del movimiento emigrante’ en Los Ángeles

La exposición ImmiArt pretende resaltar la lucha de los inmigrantes en medio de un agitado panorama

El color del movimiento emigrante es el tema de este año de la exhibición ImmiArt que desde este jueves abre sus puertas en el consulado de México en Los Ángeles con 19 artistas inmigrantes participando.

El esfuerzo encabezado por la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), y respaldado por la sede diplomática, pretende resaltar la lucha de los inmigrantes en medio de un agitado panorama.

“En estos momentos tan dolorosos necesitamos color, recordar nuestras raíces y que hay mucho por dar de parte del inmigrante a este país”, dijo el portavoz de CHIRLA Jorge Mario Cabrera.

La exposición presenta el trabajo de artistas emergentes y reconocidos que son migrantes o de familia no nacida en Estados Unidos.

Para la escultora mexicana Claudia Torres-Ambriz, su obra “Hambre” refleja lo que a las mujeres inmigrantes y a las madres les obliga a dejar sus países de origen.

“La bauticé así (Hambre) porque me recuerda el hambre que pasé siendo niña en Ciudad de México, no había que comer” contó la artista sobre su escultura en aluminio y cobre.

“Yo me la pasaba viendo los pollos en los asaderos dando vueltas y nunca mi papá tuvo dinero para comprar uno. Pero eso cambió cuando mi mamá me trajo a Los Ángeles, y agradezco esa oportunidad que me dio”, agregó la artista de 38 años.

Otro artista mexicano que entiende el turbulento panorama que se vive actualmente en el campo migratorio es Lalo García.

El pintor, oriundo de Michoacán, México, asegura que estos días le recuerdan el momento en que él emigró a Estados Unidos.

“Me trajeron a un caos tan horrible como el que se vive hoy en 1965, cuando hablar español aún era prohibido y el movimiento chicano estaba despertando hasta ahora”, dijo el pintor.

García considera que él “fue trasplantado”, como muchos adolescentes y niños que vienen detrás de sus padres, y que en un momento dado lo único que tuvo fue la fe.

Tal vez por eso terminó consagrando su obra al tema religioso: el arte del mexicano está plasmado en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe de la Catedral de Nuestra Señora de Los Ángeles.

García exhibe de su colección privada en la muestra la pintura “Cihualpilli Tonantzin” y “Músicos Tarahumaras”.

Entre los 19 artistas invitados se encuentra el escritor salvadoreño Randy Jurado-Ertll, autor de “Las aventuras del Cipitío Ilustrado”, quién exhibe los dibujos de la adaptación de su libro para niños.

“Es importante que mantengamos vivas las representaciones gráficas de todo el esfuerzo que han hecho los emigrantes”, explicó Jurado-Ertll.

El escritor advirtió que es necesario preservar en la memoria imágenes del sacrificio hecho por los emigrantes, incluso de situaciones tan dolorosas como la de Óscar Martínez y su hija Valeria, que murieron ahogados en el río Bravo este fin de semana.

“Esperemos que esta fotografía tan dura logre mover hacia delante el discurso en Estados Unidos, en México, y en Centroamérica”, dijo Jurado-Ertll.

ImmiArt incluye pinturas, dibujos, grabados, esculturas, cerámicas, mosaicos, fotografía, películas, diseño, artesanías y obras multimedia.

La exposición estará abierta hasta el 26 de julio.