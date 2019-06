La carta viral al menor acusado de matar a su madre a puñaladas en Puerto Rico

A veces, las palabras son más poderosas que los hechos...

Un joven que fue abandonado por su madre a poco de haber nacido compartió una carta en redes sociales dirigida al joven de 16 años acusado de haber matado a puñaladas a su progenitora en Canóvanas, Puerto Rico.

La emotiva carta, en la que el autor cuestiona las motivaciones del presunto atacante y el impacto a largo plazo de su acción, se ha vuelto popular en espacios como Facebook por su profundidad.

La persona que escribió la carta, cuya identidad se desconoce, empieza preguntándole al adolescente cómo fue capaz de atacar a su madre Jeanette Mojica Rivera quien lo crió sola, ya que el padre murió.

“Sabes que fuiste la motivación para esa madre estudiar, trabajar, y salir hacia adelante – viuda – porque tu padre, el bajo mundo se los quito”, plantea.

“Fuiste motivo de los mejores cuidados que un ser humano puede tener en esta vida, los de una madre, y jamás volverás a escuchar unas palabras más dulces y sinceras como las de tu mamá, jamás sentirás confianza en una persona que te juró que le podrías creer a ojos cerrados, porque en la única persona que se puede creer y confiar en esta vida es en una madre”, continúa.

El escritor procede a indicar que a partir de ahora el joven quedará solo.

“Sabes la pena inmensa que siento porque a medida que pasen los días, razonarás, más entrarás en un tipo de madurez acelerada que te hará arrepentirte cada segundo de lo que te quede de vida. Sabes que una de las cosas más malas del mundo es estar preso sin nadie que te vaya a ver. Perdiste a tu papá, ahora le quitas la vida a tu mamá, tienes la familia entera en tu contra. Tal vez una q otra tía que sea una verdadera cristiana puede que te brinde algún apoyo en este primer año de preso, después todos se olvidarán de ti”, sostiene.

Seguidamente, en la carta se expone cómo el muchacho no supo valorar la protección que quería darle su madre.

“La mataste porque, aparentemente, ella no te quería con una mujer ENFERMA sexualmente, más mayor que tú, y porque habías tomado unas malas amistades. Que pena que no pudiste entender esa manera tan hermosa de decirte ‘te amo, estoy sola en esta vida y no te quiero perder, ni que te pase nada. Tú madrecita solo te protegía”, se puede leer.

“Yo NO conozco a mi madre, y me levanto, vivo cada segundo del día, y me acuesto pensando en ella. Me imagino que tú empezarás a experimentar esas emociones con la única diferencia que yo tengo esperanzas de VERLA y tú no”, concluye el usuario.

El acusado habría confesado el ataque a su madre, a quien asesinó de seis puñaladas luego de sostener un altercado en el que ella le reclamó por su conducta, sus amistades y sobre su relación con una adulta.

El propio adolescente llevó a agentes del Cuerpo de Investigación Criminal (CIC) de Carolina hasta el pastizal donde arrojó el cadáver de su progenitora, de acuerdo con el medio Primera Hora.

El joven se encuentra ingresado en una institución de menores en Ponce, mientras las autoridades deciden si será acusado como adulto por el asesinato de Mojica Rivera.

Jeanette Mojica Rivera daba todo por su hijo, el que acusan de matarla a puñaladas