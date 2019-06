La Chilindrina afronta seria enfermedad… ¡y endeudada!

View this post on Instagram

La Chilindrina (Chiquinha, no Brasil) é uma personagem do seriado El Chavo del Ocho (Chaves, no Brasil) interpretada pela atriz mexicana María Antonieta de las Nieves e a protagonista da série Aquí está la Chilindrina. Criada pelo ator, escritor e diretor Roberto Gomez Bolaños, a menina é filha de Seu Madruga (Ramón Valdés).