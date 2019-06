Leonardo DiCaprio desata ola de memes por recibir balonazo en la cara

Leonardo DiCaprio se convirtió en objeto de memes debido a un balonazo que recibió en pleno rostro

Leonardo DiCaprio dio, involuntariamente, material para todos aquellos internautas que gustan de hacer memes.

El ganador del Oscar al Mejor Actor por su actuación en The Revenant, compartía un agradable momento de esparcimiento junto a sus amigos en la playa. No podía faltar una partida de voleibol en la arena y Leo no se quedó con las ganas.

Todo iba muy bien hasta que la estrella de cine no midió bien un balón y éste fue a estrellarse directo en su rostro de galán hollywoodense… pero lo peor de todo, por lo menos para él, fue que el incidente quedó registrado en fotografía.

No tardaron mucho en circular graciosos memes de la cara de Leo con el balón golpeándolo en las redes sociales. Acá te dejamos algunos de ellos, se vale reír:

