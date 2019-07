Alberto Vázquez arremete contra Enrique Guzmán: “Es un tarado, ni sabe cantar”

Alberto Vázquez no se guardó nada y habló pestes de su colega Enrique Guzmán

Alberto Vázquez arremetió sin compasión contra Enrique Guzmán durante una conferencia de prensa en que promocionaba su concierto junto a Leo Dan en el estado de Chiapas.

“Enrique es un mamón, Enrique es un tarado, no somos iguales en nada, somos como el agua y el aceite (…) En primera, ¿quién le ha dicho que canta?, yo nunca lo he visto cantar, es Enrique Guzmán gracias a todas las canciones que pegaron desde un principio, pero no ha seguido haciendo nada”, indicó el cantante con mucha sorna en el tono de voz.

Vázquez se fue de corrido hablando mal del que fuera su compañero de escenario en muchas presentaciones a lo largo de varias décadas.

“Enrique será muy simpático y lo que tú creas, pero es un pesado, es mediático, pero su modo de hacerse sonar es hablar mal de los demás o echarle a la hija, o echarle a la nieta, o echarme a mí, todo el día aparece diciendo eso, jamás lo oirás diciendo una cosa buena de los demás, y eso es lo que me cae gordo a mi”, dijo el cantante de voz grave.

Enrique Vázquez negó rotundamente la posibilidad de una reconciliación con Enrique Guzmán, pues es tanto el desagrado que le tiene, que de verlo nuevamente lo recibiría con un golpe.

“No me interesa, ya hemos tenido muchas oportunidades y lo he logrado pasar porque yo no soy una persona rencorosa, no me gusta estar peleando, pero después de todo lo que ha dicho y lo que ha hablado, es más, si me lo encuentro lo agarro de un cachetadón”, señaló contundente el artista de 79 años.

