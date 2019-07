Consuelo Duval y Adrián Uribe tendrán escenas sexuales

Los actores volverán a ser pareja en un melodrama cómico

Consuelo Duval y Adrián Uribe estarán al desnudo, frente a frente, y consumarán su amor en una relación sexual.

Pero será sólo en el proyecto fílmico ‘Infelices Para Siempre‘, dirigida por Vicente Villanueva, que filmarán este mes.

“Va a haber besos, escenas fuertes, cosas divertidas. Ya estamos teniendo nuestras primeras relaciones sexuales. Estamos practicando“, bromeó la actriz.

Luego del éxito de la relación de sus personajes La Nacaranda y El Vítor, en La Hora Pico, hace casi 20 años, los actores volverán a ser pareja en un melodrama cómico que plasmará la relación de dos personas y los beneficios de la unión familiar.

“Me encanta cómo, de repente, las parejas se empiezan a desgastar, a convertirse todos los días en lo mismo y todo este amor que se juraban al principio se va al diablo y los hijos son los que pagan las consecuencias”, expresó la comediante.

“Me va a dar mucho nervio, yo creo que sí me voy a echar mis dos tequilas antes de las escenas fuertes para aflojar a gusto. Sí me da nervios, pero esta maravillosa profesión te permite dejar de ser quien eres”.

Los comediantes pondrán en pausa su show EnPareja-Dos, el cual comenzaron el año pasado en EU, y que esperan retomarlo en septiembre en el Teatro Metropólitan de la CDMX.

POR: Froylan Escobar