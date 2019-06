Teddy’s Tacos: toda una sensación gastronómica en el sur de Los Ángeles

Theodoro Vázquez está convencido que su éxito es gracias a la ‘actitud de agradecimiento’, y al sabor, dicen sus clientes

Comer tacos sobre las vías del tren puede sonar poco sofisticado, apetecible o romántico, a menos que sean los tacos de birria de res de Teddy’s Red Tacos.

Localizado literalmente sobre las vías del tren de la avenida Slauson, en el sur de Los Ángeles, Teddy’s Red Tacos se ha convertido en una sensación gastronómica que atrae clientes de todas partes. Su método hacia el éxito, aparte del delicioso sabor de la birria, es promover su negocio por las redes sociales.

No obstante, Theodoro “Teddy” Vázquez, dueño del negocio acepta que llegar a donde se encuentra no fue fácil, pero ha valido la pena.

Vázquez, de 34 años, nació en la ciudad de Los Ángeles, pero a muy corta edad sus padres retornaron a su natal Puebla, México, llevándose a sus cuatro hijos. Vázquez era el mayor y en ese momento tenía unos 6 años.

Al cumplir los 17, Vázquez y su familia regresaron a Los Ángeles y él entró de nuevo a la escuela. No obstante, el mexicano-americano recuerda que tuvo confusión de identidad ya que pese a considerarse inmigrante por haber llegado de otro país, no lo era.

“Me sentía a veces culpable porque casi todos mis compañeros con los que estudiaba habían entrado al país por el desierto y yo no pasé eso”, relató Vásquez. “Ellos me decían ‘you are the lucky one’ (tu eres el afortunado)”.

Durante el día Vázquez asistía a la secundaria James Monroe de North Hills, por las tardes tomaba clases adicionales para aprender inglés y los fines de semana trabajaba en una fabrica de coser.

Forjando su futuro

Años después, Vázquez inició un negocio de envío de paquetería, aunque no le fue muy bien. Las deudas aumentaban y los problemas también, particularmente con su entonces novia quien le reclamaba la falta de dinero.

A sus 30 años y con un fracaso empresarial, la novia de Vázquez, quien estaba embarazada, terminó por dejarlo.

“Yo caí en depresión y un amigo que conocí en Tijuana me dijo, ‘déjate de cosas Teddy porque mejor no aprendes a cocinar la birria’. En ese entonces pensaba que la birria no era para mí. No sabía cocinar”, contó Vázquez.

El empresario, quien en ese momento estaba a punto de darse por vencido, decidió regresar a su natal Puebla, pero al pasar por Tijuana su amigo lo convenció de quedarse.

“Dormía en un sillón allá [en casa del amigo], él me enseñó a hacer todo lo de la birria estilo Baja California y ya que estaba listo me regresé a Los Ángeles”, explicó Vázquez, quien en ese entonces tenía un historial crediticio por los suelos, pero no fue obstáculo, ya que le rogó a su madre que le sacara un automóvil para trabajar como conductor de Uber y Lyft.

“También empecé a cocinar birria y una señora me ofreció un espacio para vender afuera de su fabrica. Era octubre del 2016”, recordó el mexicanoamericano.

Sin embargo, en aquel tiempo la venta de birria no le estaba resultando como él quería; al terminar su jornada, Vázquez ponía su ollita de birria en la cajuela del carro y se iba a hacer su segundo trabajo de conductor de viajes compartidos.

“La gente que se subía al carro me decía, ‘¿Por qué huele tanto a comida?, ‘What’s that smell?’. Entonces yo les decía, ‘¡Yo vendo comida! Les daba una probadita y mi tarjeta de contacto”.

A los seis meses de tener su pequeño negocio ambulante, Vázquez recibió la oportunidad de convertirse en dueño de un camión de comida.

“Yo estaba emocionado, pero a la vez asustado… Cuando no tienes dinero ni crédito es difícil. Todos me decían que no lo hiciera, que no comprara el camión”, dijo Vázquez.

El joven no escuchó consejos y decidió pedir dinero prestado con todos sus conocidos hasta juntar el pago inicial: $15.000 para comprar el camión que costaba $55.000.

Vázquez dijo que hasta el banco le quito el auto por falta de pagos, pero ni con esto él perdía su visión de hacer crecer su negocio.

Y fue así que, tras adquirir el camión, Vázquez tuvo el Grand Opening, el 9 de julio del 2017.

Actitud de agradecimiento

Vázquez reconoce que los primeros tres meses del negocio fueron frustrantes. Inicialmente él estaba emocionado de haberse instalado sobre las vías del tren, en un lote baldío, que antes estaba lleno de basura e indigentes.

“No fue fácil porque tuve problemas. No me querían los vecinos, no me quería la competencia de enfrente. Por mucho tiempo llegó la policía e inspección. Me decían que era delito federal estar operando un camión de comida en las vías del tren… Me multaron varias veces”, recordó. “La gente casi no venía. No me conocían”.

Hasta que en una ocasión llegó por casualidad una locutora de la estación de radio 102.7 KISS FM a comer tacos. Una vez que terminó de comer, la locutora elogió los tacos de “Teddy”.

“Ella me dijo, ‘Me encantó tu comida, pero lo que más me gustó fue el servicio’”, recordó Vázquez asegurando que en ese momento ella lo invitó a tener una entrevista telefónica al aire con el conductor y locutor Ryan Seacrest.

“Él me dijo que contara mi historia y después invitó a la audiencia que fueran a visitar mi negocio”, dijo Vázquez.

Y fue así, uno tras otro comenzaron a llegar, tanto clientes regulares, como expertos conocedores de comida, reporteros y hasta una invitación difícil de rechazar; ser parte de un comercial en español para el Super Bowl 2019.

Vázquez dijo que cuando recibió la primera llamada de ESPN Deportes En Español, no lo podía creer.

“[El medio] empezó a buscar un negocio y dijeron que el mío fue de los 10 mejores lugares de tacos en Los Ángeles. Me dijeron [en ESPN], ‘tienes una historia única, te queremos hacer un comercial. No te vamos a cobrar nada y te vamos a pagar’” relató Vázquez, quien para golpe de suerte resultó ser fanático de los Rams, equipo que se estaría enfrentando en la final con los Patriotas.

Fue así que la producción llegó hasta la avenida Slauson que fue completamente cerrada por una cuadra. El rodaje del anunció para #Supertazonad también contaba con un presentador de ESPN y la banda de música de USC.

Desde entonces, Teddy’s Red Tacos ha ganado más popularidad. Los fines de semana los clientes hacen fila de hasta más de una hora para esperar por sus tacos de birria que se hacen al momento.

El empresario dijo que recientemente, con la ayuda de un socio, logró abrir el primer restaurante en la ciudad de Venice. No obstante, él disfruta más estar en el camión.

“Este es mi ‘baby’ donde comenzó todo”, reconoció Vázquez con una sonrisa.

Vázquez dijo que una de las cosas que más le emociona es que pudo reivindicarse con las personas que dudaron de él.

“Mi vida ha cambiado drásticamente desde que solía juntar botes y hacer cualquier trabajo, pero yo decía: quiero ayudar a mi familia, comprarle su carro a mi mamá. En octubre del año pasado logré hacerle ese sueño realidad. Le compré su camioneta a mi madre.”.

Vázquez agregó que espera que su historia motive a más personas y que no se limiten a lo que pueden lograr.

“Muchas veces nos detenemos porque fracasamos en el pasado. Yo estuve en la quiebra financiera mucho tiempo, pero nunca estuve quebrantado mentalmente”, dice el empresario que ahora da empleo a más de 25 personas, incluyendo a familiares. También ha participado en eventos que ayudan a la comunidad y algunos de sus fieles clientes son agentes de la policía y del sheriff.

Vázquez aseguró que uno de sus secretos para sobresalir es tener una “attitude of gratitude” (actitud de agradecimiento).

“Mi mentalidad es que la gente venga y se vaya contenta porque ellos con su dinero pueden estar comiendo donde quiera; el hecho que nos escojan a nosotros para mi, eso es un agradecimiento enorme”, dijo Vázquez.

Teddy’s Tacos.

Food Truck-731 E Slauson Ave, LA CA 90011 (9 a.m.-5 p.m.)