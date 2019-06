Zafarrancho en la boda: la seguridad de Chiquis Rivera golpeó y escupió en el rostro al camarógrafo de “El Gordo y La Flaca”

View this post on Instagram

IMPERDONABLE la prensa haciendo nuestro trabajo en VÍA PÚBLICA y nuestro camarógrafo es empujado, golpeado y rematado ESCUPIÉNDOLO en la cara por el equipo de seguridad de @chiquis La violencia NO es necesaria y menos sacar una pistola o dar toques eléctricos a la prensa. #freepress #bodachiquis vía: @mariahurtadotv