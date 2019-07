Juan Rivera comparte video de la supuesta agresión contra un camarógrafo en la boda de Chiquis

View this post on Instagram

GRACIAS MI DIOS POR ESTO!!! Esto me hace BENDECIDO a MÁS NO PODER!!! Tengo la dicha de ser ESPOSO de una MARAVILLOSA MUJER y PADRE de 4 hijos INCREÍBLES!!! Mientras el mundo se puede perder buscando TESOROS MATERIALES, TU ME HAS DADO UN TESORO DE CARNE y ESPÍRITU QUE DURARÁ MÁS QUE MI VIDA ENTERA!!! #THANKYOU #JESUS