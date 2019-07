Edwin Luna, de la Trakalosa, junto a su bebé y su sexy esposa en bella postal de mar

View this post on Instagram

De pronto algún día ya no estás aquí disfrutando de esta maravillosa vida, disfruta cada segundo de una manera distinta y entregando todo de ti. #AmoMiVida #AmoMiFamilia @kimfloresgz @kgiannaluna #NuestraBodaEnAzteca #27DeJulio @aztecauno 📷: @memorick_photography