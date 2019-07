Caen las ventas de negocios locales por miedo a las redadas del ICE

Los inmigrantes evitan salir lo más posible para no exponerse a un arresto

Comerciantes del este de Los Ángeles denunciaron que desde hace alrededor de un mes, han visto que sus ventas han caído a raíz del miedo a las redadas y deportaciones masivas.

“Me siento triste porque realmente la venta ha bajado porque la gente no quiere salir a las calles, a consecuencia de las redadas que el presidente quiere hacer”, dice Celia Margarita Campos, dueña del restaurante La Cabaña.

“Esto lo empecé a notar desde hace como un mes. Pero yo le quiere decir a nuestra comunidad que no tiene papeles, que salgan y que tenemos que unirnos para que esto pare”, expone preocupada. Agrega que es la primera vez en los 24 años que lleva con La Cabaña, que le toca ver este ambiente de psicosis a las redadas.

El presidente Donald Trump dijo este lunes que las redadas de inmigrantes indocumentados a nivel nacional comenzarán después el 4 de julio. Inicialmente cuando lanzó su campaña de reelección el 17 de junio, había dado a conocer vía Twitter que el ICE comenzaría el proceso de remover a millones de inmigrantes indocumentados.

Sin embargo, el arranque de las redadas se suspendieron para ver si los legisladores de ambos partidos podían trabajar en una solución en torno a las políticas de asilo de Estados Unidos.

Antes del temporal retraso, se había anunciado que el plan era arrestar 2,000 personas en diez ciudades del país como Miami, Los Ángeles, Chicago y Baltimore.

Rubén Cruz, propietario de la panadería Los Reyes en el este de Los Ángeles desde hace 14 años, asegura que la clientela le ha bajado por miedo a que haya redadas alrededor y los deporten.

“La gente ya sabe qué día van a empezar; y desde antes, tienen temor y ya no salen”, indica.

Esta situación tiene un mayor impacto en los pequeños propietarios porque vendemos menos. “Es un efecto dominó porque tenemos que descansar a gente. Nos afecta bastante y por eso nos hemos unimos en campaña contra lo que está haciendo el presidente Trump contra nuestra comunidad inmigrante”, indica Rubén de quien dependen seis empleados en su panadería Los Reyes.

Urge al presidente Trump a que detenga las redadas. “No tienen sentido.Los inmigrantes somos los que hacemos parte de la economía de Estados Unidos. Las redadas afectan sobre todo a los negocios chicos”, asevera.

Comerciantes del este de Los Ángeles y líderes como Juan José Gutiérrez y Gloria Saucedo pidieron al gobernador de California, Gavin Newsom y a las agencias del orden del estado proteger los derechos laborales y legales de los trabajadores indocumentados ya que millones de empleos y miles de millones de dólares de la economía están en riesgo ante la decisión del presidente Trump de reanudar las redadas y deportaciones masivas contra los inmigrantes indocumentados.

Juan José Gutiérrez, líder de la organización Vamos USA expresa que “todos estamos en peligro de que se nos vengan abajo la economía si los trabajadores inmigrantes indocumentados son agredidos con deportaciones y redadas masivas”.

Dice que nadie puede hacerse el inocente de que no sabe que en los pilares de la economía como la agricultura, tan solo en California, más del 90% de los trabajadores del campo son inmigrantes indocumentados.

“Tenemos que mostrar solidaridad y humanidad para nuestros hermanos indocumentados”, remarca.

Cecilia Rodríguez de la Alianza Hondureña de Los Ángeles dice que “es muy importante que nos apoyemos, organizaciones, comerciantes, indocumentados, no indocumentados para que apoyemos a nuestra comunidad que no tiene papeles”.

“Quiero decirle a la comunidad que no tiene documentos que el miedo no es ninguna barrera. Yo ya pasé por eso, y eso no me impidió luchar por mi comunidad, así que no tengan temor”, afirmó.

El reporte de la Escuela de Harvard, Emprendimiento Inmigrante arroja que cerca del 25% de las firmas estadounidenses son formadas por inmigrantes, y esta proporción se eleva hasta 40% en estados como California y Nueva York. Estas firmas fundadas por inmigrantes proporcionan empleos e innovaciones a la economía de Estados Unidos, impactando la vida de los nativos.