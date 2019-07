El amuleto de la suerte que debes traer, según tu signo zodiacal, en este 2019

Checa qué es lo que necesitas exactamente para darle un giro radical a tu vida, según los astros que te rigen

Existen decenas de amuletos ideales para atraer la suerte, pero aunque no lo creas puede que uno no cause el mismo efecto entre las personas.

Esta situación puede estar influenciada por muchas cosas, entre ellas el signo zodiacal que te rige.

En seguida, te dejamos un listado con el amuleto de la suerte que debes portar durante lo que resta de este 2019, de acuerdo al astro que te rige.

Amuletos de la suerte para el 2019 según tu signo zodiacal

Aries

Debe de colocar un poco de pimienta al interior de su cartera, pues esta atraerá la prosperidad y el dinero.

Tauro

Un Buda llenará tu vida de abundancia, buena suerte y de dinero. Antes de adquirirlo, pon atención en sus facciones, ya que deben reflejar tranquilidad; además tiene que ser robusto y estar sentado en posición de flor de loto.

Géminis

Un amuleto con el símbolo del Yin y el Yang es lo que necesitas para traer equilibro a tu vida, así como armonía y paz. Lo complementarías con sesiones de meditación.

Cáncer

Para ti, una figura de un elefante es lo que necesitas. Recuerda que este animal está relacionado con la protección familiar y la del hogar. Lo mejor es que lo pongas detrás de la puerta de tu casa para tener suerte en el trabajo. Debe tener la trompa enrollada sobre la cabeza, apuntando hacia atrás para así alejar las malas vibras.

Leo

Un trébol de cuatro hojas traerá a tu vida salud, dinero, amor y prosperidad. Como es casi imposible conseguir uno natural, puedes mandarte a hacer una figura para que la lleves de pulsera o como dije.

Virgo

Aunque es un elemento religioso, necesitas llevar contigo un escapulario, el cual te protegerá y dependiendo del santo que elijas, obtendrás lo que él puede darte con su intervención divina.

Libra

Una pirámide te ayudará a concentrar las energías del universo. Si has tenido problemas con el trabajo, consigue un dije con esa forma y llévalo contigo a la oficina, notarás como todo comenzará a fluir de forma positiva.

Escorpión

Escorpión

Un escarabajo es ideal para los de este signo, ya que este insecto protege de los malos espíritus, mejora la suerte y la economía, sobre todo si se atraviesa por momentos complicados.

Sagitario

Una figura en forma de luna hará que tu vida amorosa mejore considerablemente; también tu salud y conseguirás las metas respecto a fu aspecto físico que te has puesto.

Capricornio

Una moneda china necesitan los de este signo zodiacal para atraer riqueza y protección. Así que guarda una en tu monedero o cartera.

Acuario

El búho está relacionado con la sabiduría. Puedes llevar un dije o tener en casa un adorno con forma de esta ave pues te protege de las envidias, las enfermedades y del estrés.

Piscis

Las mariposas son símbolo de crecimiento, es por eso que este será tu amuleto de la suerte, sobre todo cuando decidas hacer un cambio radical en tu vida.