Frida Sofía señala que los problemas con Alejandra Guzmán han sido por la adicción de la cantante

La influencer compartió un comunicado donde hace fuertes declaraciones hacia su madre

Frida Sofía señaló que los problemas que ha tenido con su madre, Alejandra Guzmán, se deben a las crisis de adicción que la cantante ha tenido en toda su vida, y que éstos la han alejado de sus allegados.

“El coraje que tengo es dirigido a esta horrible enfermedad que se llama ADICCIÓN, algo que (Alejandra) nunca pudo combatir y que hoy me doy cuenta que no fue personal contra mí, aunque creciendo siempre lo sentí así”, escribió la influencer en un comunicado en Instagram.

“Pasé toda mi infancia tratando de tapar sus actos, desde defecarse y vomitarse encima repetidamente, con el miedo siempre a que muriera y para que la gente presente no se diera cuenta porque me daba mucha pena que la vieran perder el control así”.

La modelo relató además que cuando era menor llegó a mentir por la intérprete de “Llama Por Favor” ante las autoridades para protegerla, lo que le creó problemas de codependencia.

Admitió que perdió los estribos tras ver una entrevista que “La Guzmán” dio en el programa De Primera Mano, en el que la famosa dijo que su hija la había violentado físicamente por supuestamente padecer Trastorno Límite de la Personalidad.

“Me da coraje que se refiera a mí de esa manera, llegando al punto de hacerles ver que yo tengo un desorden mental y que no estoy tratando de superar el dolor que ella me ha causado. La gente que está cerca sabe la verdad de sus abusos físicos y mentales“, se lee en el texto.

La intérprete de “Ándale” reconoció que a pesar de todos los malos sucesos que vivió con su madre, ella hizo lo mejor que pudo con las cartas que tenía a la mano.

“Ella lleva muchos años tratando de pelear sus demonios y no me puedo tomar personal que no lo pueda lograr. Su sufrimiento es exactamente eso, la soledad en la que ella vive y que al final aleja a todo el mundo de su vida”, escribió.

Frida Sofía expresó que está trabajando en controlar sus emociones para no caer en los problemas de su familia, que espera llegar a perdonarse para seguir adelante con sus sueños y que agradece las cosas que Guzmán ha hecho por ella.

“Estoy tranquila porque yo también hice todo lo que pude como hija para tratar de ayudarla, tuvimos pláticas interminables y suplicios rogándole que se mejorara pero la adicción siempre le ganó“, dice el mensaje.

“No le deseo el mal nunca, la reconozco, reconozco su esfuerzo y por eso pienso que hasta que ella y yo podamos sanar, lo mejor entre nosotras es la distancia”.

