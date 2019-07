La bajaron de un avión por vestir blusa transparente

Una mujer inglesa de 31 años "incomodó" a otros pasajeros pues su vestimenta no dejaba nada a la imaginación

A todas las precauciones de seguridad que hay que tomar antes de abordar un avión, ahora debemos agregar otra: no vestirse con prendas reveladoras.

Al menos esa fue la experiencia de la británica Harriet Osborne, de 31 años, que no pudo subirse a un vuelo de easyJet de Málaga a Londres porque las transparencias de su blusa ofendían a otros pasajeros.

“La tripulación se comportó de forma horrible y me hizo sentir barata”, relató Osborne a The Sun-. “La azafata me confrontó en frente de todo el avión y me dijo que no me iba a permitir entrar con esa blusa”.

Británica denuncia ”trato sexista” de EasyJet, expulsada de un avión “por vestir de forma provocativa”. Ocurrió en un vuelo de Málaga a Londres. Harriet Osborne, de 31 años, llevaba una blusa de encaje parcialmente transparente pic.twitter.com/iPsOqUJ8HK — SalvadorSchwartzmann (@S_Schwartzmann) July 2, 2019

De acuerdo con las versiones, varias personas se quejaron de que podían ver sus pezones. Osborne trató de cubrirse, pero igualmente no la dejaron volver a la cabina. Finalmente, fue escoltada fuera del avión e interrogada por la policía española que, según ella, no lograba entender por qué la habían expulsado en primer lugar.

La mujer debió dormir esa noche en el piso del aeropuerto de Málaga y abonar 149 libras adicionales por un pasaje de regreso a Reino Unido.

Fuentes de easyJet admitieron el incidente a The Sun, aunque apuntaron contra Osborne por el desenlace. “A raíz de las preocupaciones sobre su vestimenta, cortésmente le solicitamos a la clienta que usara una camiseta adicional para el vuelo, lo que ella aceptó”, señaló la aerolínea en un comunicado.

Y agregó: “Sin embargo, entonces ella procedió a actuar de manera disruptiva hacia un miembro de nuestro equipo. Nuestro personal de cabina y de tierra está capacitado para evaluar todas las situaciones y actuar de manera rápida y adecuada. No toleramos comportamientos abusivos o amenazadores hacia nuestro personal”.