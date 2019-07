Las claves del Chile vs Perú en Copa Amércia

Chilenos y Peruanos protagonizaron la semifinal de la Copa Oro en 2015

Luego de la semifinal disputada ayer por la noche en donde Brasil acabó con las esperanzas de Messi y los argentinos, la canarinha ya se encuentra instalada en la final de su torneo y a la espera de su próximo rival. La selección chilena se mide esta tarde ante Perú en un duelo que sacará chispas y en el cuál podamos encontrar más de una revancha.

Para muchos quizá este juego no es nada atractivo, pero si nos remontamos a la historia del futbol podemos darnos cuenta que el de hoy no es un simple juego de futbol. Estas son las claves del Peru vs Chile.

Paolo Guerrero

El delantero peruano mojó por primera vez en su selección en un partido de eliminatorias mundialistas precisamente frente al cuadro chileno, y desde ese día se convirtió en uno de sus clientes favoritos. En esta semifinal buscará vacunar una vez más al cuadro sureño.

El “Tigre” Gareca

El timonel que le devolvió la identidad a Perú se ha visto las caras en 4 ocasiones con la selección chilena en donde únicamente ha podido ganar una sola vez. Será el momento ideal para que el estratega plantee un gran partido que ponga a su equipo en la final soñada.

Pedro Gallese

El arquero peruano que tuvo en breve paso por la Liga Mx ha sido una pieza fundamental en el once de Gareca, desde la Copa América 2015 que se jugó precisamente en Chile, el guardameta no ha soltado la titularidad del la selección Inca. El penal que le atajó a Suarez en los cuartos contra Uruguay fue fundamental para que Perú hoy esté disputando una semifinal.

Copa América 2015

El último recuerdo entre estas dos selecciones nos remonta a la edición 2015 donde peruanos y chilenos disputaron el pase a la final pero los locales vencieron 2 -1 de la mano de Sampaoli para después dejar en el camino a Argentina y ganar el título. Esta tarde tendremos la oportunidad de ver cómo el futbol de nuevo da revanchas.