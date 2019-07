Trabajadores de LAX exigen mejoras laborales

Indican que sus beneficios de salud fueron recortados; las aerolíneas explican acerca de su colaboración con el sindicato

A puertas de la celebración de la Independencia de Estados Unidos, docenas de trabajadores del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) llegaron este miércoles hasta la Terminal 1 con un pastel, de casi seis pies de alto, hecho de cartón.

Sin embargo, no se trató de una visita de cortesía.

Los empleados del lugar indicaron que mientras miles de personas acuden al LAX para viajar junto a sus familiares y las aerolíneas ganan millones de dólares, ellos están preocupados por sus salarios y los beneficios de salud que a algunos les han quitado.

“Southwest recientemente también celebró $2,500 millones en ganancias pero sus empleados no fueron invitados”, dijo Andrew Hagelshaw, del sindicato Service Employees International Union-United Service Workers West. “Así que les vinimos a hacer un recordatorio con este pastel”.

María Romero, de 41 años de edad y quien trabaja para Southwest Airlines en diferentes áreas, decidió llegar al LAX durante su día libre para apoyar a sus compañeros en la protesta.

Explicó que el año pasado cuando la compañía cambió a un contratista no sindicalizado, llamado S.A.S. Services, ella —al igual que varios compañeros— perdió la mayor parte de su seguro de salud.

“Desde septiembre de 2018 que no tenemos beneficios de salud y Southwest no nos dice nada. Ellos solo quieren ahorrarse el dinero para invertirlo en mejoras pero no en los empleados”, dijo Romero.

La mujer, quien es parte de un grupo de casi 90 empleados que —según indicó— perdieron los beneficios, dijo que ellos creen que Southwest está invirtiendo el dinero en terminales y aviones.

La trabajadora señaló que cuando le removieron su seguro médico, se vio en la necesidad de buscar ayuda principalmente para su hija. “Me tuve que ir al Medi-Cal”, indicó.

Los limpiadores de cabinas, conserjes, manejadores de equipaje, asistentes de sillas de ruedas y personal de seguridad; así como líderes sindicales y aliados marcharon alrededor de los pasajeros en la Terminal 1 con el pastel de cartón —decorado con útiles de aseo— panderos y pancartas grandes que decían “La pobreza no vuela” unido a cantos pidiendo mejoras laborales.

Miguel Ángel Torres, de 52 años de edad, es otro trabajador en LAX quien labora en el área de limpieza.

Aunque mantiene sus beneficios, dice estar preocupado de que el recorte pueda llegar pronto a su grupo.

“Las aerolíneas están dando pie a que estas compañías practiquen el robo de salario en lugares del trabajo”, dijo este empleado quien lleva 18 años trabajando en LAX.

“Si los recortes llegan a mi área perdería beneficios de salud, [de señoría], vacaciones, días de enfermedad y pondrían medidas disciplinarias más bruscas”, indicó.

Alega menos ayuda

Por su parte, Bárbara Gómez, quien trabaja como limpiadora de cabinas para American Airlines, dijo que su experiencia tras el cambio de contratista a Jet Stream Ground Services, que no tiene sindicato, ha sido terrible.

“Mi exempleador sindical solía tener una carretilla elevadora que permitía sacar nuestros carros [hasta] la puerta de la cabina”, contó.

“Jet Stream nos obliga a caminar de avión en avión toda la noche arrastrando nuestros carros y subir escaleras hasta los aviones con nuestros suministros pesados”, agregó y aseguró que cuando llueve no les dan el equipo adecuado para cubrirse.

Los activistas dijeron en conferencia de prensa que las aerolíneas no deben olvidar que “cada que un avión emprende el vuelo” ahí va el arduo trabajo de conserjes y personal de revisión.

¿Qué dicen las aerolíneas?

En respuesta a las acusaciones, American Airlines dijo respetar el derecho a la libre asociación y negociación colectiva pero que ellos no tienen nada que ver con el contrato.

“Las negociaciones en cuestión son entre nuestro proveedor, sus empleados y el sindicato. American no participa en estas negociaciones”, indicó la aerolíea en un comunicado. “A medida que continúen las negociaciones, seguiremos monitoreando la situación”.

Por su parte, S.A.S. Services asegura que las acusaciones son incorrectas ya que el salario mínimo de sus empleados es de $15.25 por hora más un pago adicional de $5.34 por hora en lugar de los beneficios de seguro de salud.

“Así que cada empleado de S.A.S. en LAX gana al menos $20.59 por hora y algunos miembros del equipo ganan más que esto”, dijo Daniel Coerber, agente administrador en jefe de S.A.S. Services.

“Como tal, un empleado de tiempo completo ganará cerca de $925.60 adicionales por mes en salarios en lugar de seguro de salud”.

Coerber explicó que los empleados pueden utilizar el pago extra para su seguro de salud de elección.

“S.A.S. logró negociar una tarifa con descuento con Kaiser, de modo que cualquiera de nuestros empleados elegibles de LAX que quieran aprovechar el descuento grupal puede obtener la tarifa reducida a través de Kaiser”, añadió.

“El costo del empleado en nuestro plan de atención médica grupal es mucho menor que el pago de $925.60 en lugar de la atención médica, por lo que el empleado puede usar ese dinero para la atención médica y mantener los salarios adicionales”.

Southwest indicó que la protesta de ayer no incluyó empleados de la empresa, sino más bien trabajadores de uno de sus proveedores organizados por un sindicato. En un comunicado agregó que sus operaciones en el LAX no fueron interrumpidas.

La empresa también señaló que el 85% de la fuerza laboral de Southwest pertenece a un sindicato, “tenemos décadas de experiencia apoyando y trabajando con ellos”.