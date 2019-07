Video: Rosie Rivera reacciona llorando al veto de ‘El Gordo y La Flaca’ de Univision

"Juré nunca ser amenazada otra vez"

Rosie Rivera rompió en llanto en Instagram por varias victorias en su vida: el éxito de su hermana Jenni Rivera y el veto de “El Gordo y La Flaca“. La participante de “Mira Quien Baila” se mostró al natural celebrando el lanzamiento de la canción inédita “Aparentemente Bien” de su hermana.

“El 2 de julio 2019 he llorado casi todo el día y de nuevo quiero llorar”, dijo la que fuera estrella de “Rica Famosa Latina” en un video de IGTV.

“Se han de imaginar que estoy triste, pero estoy tan feliz. No me importa lo que haya sucedido en estos dos, tres días. Mi batalla no empezó hace dos, tres días, nuestra batalla empezó hace siete años, hace seis años cuando se nos fue [Jenni]. Hoy es un día de victoria, Jenni Rivera es número uno en iTunes en México y en los Estados Unidos ganándole a Miley Cyrus. Una chica de Long Beach que le decían corriente, que no podía y que no debía de cantar lo hizo de nuevo”.

En el video Rosie también habló de la polémica con el show de espectáculos de Univision que declararon el 2 de julio como “duelo nacional” después de que ésta dijera que no quería volver a aparecer en el programa. La producción la complació y editó un video en donde censuraron su rostro.

“Han habido muchas amenazas y voy a ser muy sincera, a mi la amenaza me da mucho coraje. Fui amenazada a los 8 años por un hombre que abusaba de mi sexualmente que iba a matar a Jenni. Cuando crecí y reconocí que él no la podía mater y que Dios había sanado mi corazón, juré nunca ser amenazada otra vez. Por eso si me amenazan de algo, siempre la respuesta es igual: ‘hazlo'”, dijo Rosie sobre las amenazas que ha recibido.

“No quiero ser arrogante pero no voy a ser ese lugar que siguen pisando. Lo pueden hacer o pueden burlarse. En verdad me dio risa, tomaron mucho tiempo en hacer un segmento de alguien que está vetada. Tomaron mucho tiempo en edición y en producción para ponerme en sus pantallas“, agregó.

