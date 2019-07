Audacity of Sound, un recorrido musical por varias regiones del planeta

El festival tendrá lugar en el centro angelino y en él destacan intérpretes como Gaby Moreno, Marisoul y Cimafunk

Para este fin de semana, ¿qué tal una buena dosis de música de Estados Unidos, América Latina, el Oriente Medio y África? Esto es lo que incluye el Audacity of Sound, un festival en el corazón de Los Angeles que presenta la serie de conciertos Grand Performances.

El ambicioso viaje musical por estas regiones del planeta estará representado por artistas locales e internacionales cuyas propuestas se han distinguido por no seguir métodos convencionales y por desafiar los géneros rítmicos más comunes y conocidos.

El sábado, de 3 a 10 pm, artistas como el afrocubano Érik Iglesias, conocido como Cimafunk, la guatemalteca y mexicana Gaby Moreno, la chicana Marisoul, y el texano David Garza, estarán representando a esta comunidad. Sus estilos abarcan desde el funk y el pop, hasta el rock y al fusión de varios géneros musicales.

En la parte africana están el compositor, escritor y productor Dexter Story con The Gospel of Madame Biddy Mason, que interpretará una biografía musical del fundador de la iglesia First AME en Los Angeles. Estarán acompañados de los DJ J. Rocc y Jae Deal, además de un grupo de músicos y de un coro de doce voces. También están en la lista el dúo afroeuropeo DjuehDjoah and Lieutenant Nicholson, que interpretan jazz con ritmos africanos y electrónicos.

Además hay espacio para el Ballet Folclórico Do Brasil, que presentará sus enérgicas danzas de capoeira, mientras que Jeremy Dutcher, un indígena canadiense, cantará temas con su voz de tenor en su lengua wolastoqiyik.

El oriente medio está representado por dos espectáculos por parte de dos artistas iraníes. Masoud Rezaei interpretará música setar, que es el ritmo tradicional iraní, mientras que la cantautora Sara Naeni presentará una mezcla de música iraní clásica con pop y rock del occidente.

Otros eventos interactivos estarán a cargo de Capoiera Batuque Brasil Brasil Centro Cultural, el piano de boogie woogie (evocando a Jerry Lee Lewis Grand Avenue) la bailarína y coreógrafo Amy O’Neal, quien conducirá una sesión de baile híbrido para la audiencia; y el proyecto Urban Voices Project, que alentará a levantar la voz a través de la canción. La banda Garfield High School y un reconocimiento a la tierra y una oración por parte de una representante de Tongva, Julia Bogany dará inicio al festival.

“Estamos encantados de presentar este evento dinámico a los asistentes y visitantes de Los Ángeles,” comentó la directora ejecutiva de Grand Performances, Mari Riddle. “Audacity mostrará la alegría, el arte y la música que caracteriza a Grand Performances en una presentación de artes escénicas globales que hemos presentado durante más de 30 años de carrera en nuestro hogar Grand Avenue, arriba del histórico Bunker Hill”

El evento se completa con actividades para niños, un cuarto de lectura de cuentos y venta de comida y bebidas.

En detalle

Qué: festival Audacity of Sound de Grand Performances

Cuándo: sábado, 3 a 10 pm

Dónde: 300 S. Grand Ave., Los Angeles (las calles estarán cerradas desde 2nd St., a Hope Place

Cómo: entrada gratuita

Informes: grandperformances.org