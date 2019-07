Victoria Ruffo sufre accidente y comparte foto mostrando su herida

Los fans de la actriz reaccionaron y le mandaron bueno deseos

Victoria Ruffo comunicó a todos sus seguidores que sufrió un accidente bastante doloroso.

“La Reina de las Telenovelas” posteó una foto en su cuenta de Instagram donde aparece sentada con la rodilla raspada.

“Y que me caigo! Y que me raspo! Y que me duele!!😢”, escribió en la publicación que de inmediato fue comentada por sus fans para desearle pronta recuperación a la actriz.

“Lo siento madre adorada!!!! Te extraño mucho!!!”, escribió un usuario.

“Cuídate preciosa. Sana, sana colina de rana. 💕💋”, dijo otro.

“Y que te recuperes! Y que te amamos! Y que siempre juntas!!!❤️”, aseguró uno más.

Por otra parte, cabe señalar que hace unos días Alessandra Rosaldo no se quedó con las ganas de comentar una imagen con un piropo hacia la ex de su marido Eugenio Derbez, donde Ruffo posó junto a su hijo José Eduardo: “Guapísima tu mami”, escribió Rosaldo en la publicación.