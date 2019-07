Carmen Jara está harta y explota contra Chiquis Rivera: ‘No canta ni madres’

La cantante está enojada por toda la atención que recibió Chiquis en su boda

Carmen Jara estalló contra Chiquis Rivera después de todo el escándalo que sucedió en su vida con los medios. La artista de regional mexicano está disgustada de que le pongan tanta atención a la hija de Jenni Rivera cuando ella trata mal a los medios, y ella que sigue haciendo música no reciba la publicidad que necesita para promocionar sus discos.

“Me desconcerté, yo me saqué de onda”, dijo Jara ante la cámara de “Suelta la sopa”. “Empecé a ver, primero donde mandaron a tu ya sabes a la prensa, los hijos de la difunta Jenni Rivera. Eso se me hizo tan feo, tan crudo de saber que les han dado tanta fama y me dio mucho coraje. Así como yo hay muchos artistas que tenemos mucho tiempo sacrificándonos pero no hay cabida para nosotros. Siempre hay cabida para la gente más problemática, la gente más negativa, la gente más porquería que les gusta hacer más circo“.

Carmen Jara relata que la prensa no la toma en cuenta en las alfombras rojas y a gente como Chiquis le llueve toda la atención.

“Yo ya estoy harta. Habemos gente que estamos desesperados porque volteen a vernos”, continuó. “Hace dos años que no me hacen una entrevista y yo sigo haciendo discos. Que no se me respete y que prefieren ir a darle el privilegio o el beneficio de la duda a una mocosa que es hija de una famosa que ya no está aquí y que por tener el apellido que tiene anden detrás de ella, eso no tiene razón de ser. Todo el mundo pone las canciones y sabe que no canta ni madres, o sea, no canta. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué los sigan golpeando?”