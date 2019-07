El dulce negocio que una latina realiza desde la cocina de su casa

Empresaria mexicana cuenta cómo aprendió los secretos de la repostería

Elia Mora recuerda que hace casi una década quiso esmerarse en la cocina al intentar recrear la receta de una gelatina de pistacho pero el resultado fue pésimo. La gelatina no cuajó y tuvo que tirarla a la basura.

No obstante, “Ely” —como la conocen familiares y amigos— no se dio por vencida y decidió continuar su práctica de repostería en casa.

“Yo veía las recetas en la televisión, en las revistas del Clasificado y El Aviso y yo las hacía con mi toque”, contó la mujer de 44 años de edad.

En la actualidad, se enorgullece en decir que se ha convertido casi en una experta de la repostería para fiestas de toda ocasión. La empresaria echa a andar su pequeño negocio diariamente desde la cocina de su hogar en el Este de Los Ángeles.

“Y nunca fui a la escuela para aprender… [Lo hice] solo viendo y escuchando… Me iba a la casa y los hacía, si no me gustaba lo tiraba o le ponía más [de los ingredientes] o le quitaba”, relató.

Ely, de origen mexicano, llegó a Los Ángeles de su natal Michoacán a la edad de 16 años. Siendo la mayor de 10 hermanos se vio obligada a emigrar “al norte” para proveer a su familia, que vivía en extrema pobreza.

Recuerda que cuando era niña tenía que pepenar basura para encontrar ropa y después de la venta de tianguis (mercado al aire libre), cerca de su casa, se iba a recoger las frutas y verduras que tiraban para poder comer.

Decidida a terminar esa línea de pobreza, ya establecida en Los Ángeles y pese a tener miedo por no hablar inglés ni conocer bien la ciudad, se dio a la tarea de buscar empleo.

“Empecé a limpiar casas y ya con eso le podía mandar dinero a mi familia”, indicó. Aunque ya tenía un trabajo estable, confiesa que en lo personal tenía planes sin resolver. “Mi meta era seguir estudiando pero no se pudo. Solo terminé la primaria”, contó.

El inicio de ‘Repostería la Michoacana’

Con los años, tuvo tres hijos, que ahora tienen 26, 24 y 14 años, quienes —según Ely— fueron sus primeros clientes sin pagar. Cuando se daban sus cumpleaños, ella se ofrecía a hacerles los pasteles y las gelatinas.

“Ahora que nos acordamos yo digo que estaban bien feos y ellos los veían bonitos. Pero es porque estaban hechos con amor”, recordó entre risas.

Sin ser muy atractivos a la vista del cliente pero sí muy apetecibles para el estómago, dice que una amiga la motivó a que le hiciera un cheescake de galletas de chocolate Oreo.

“Yo le dije que no me iba a salir pero me dijo que de todos modos lo hiciera y a ver cómo quedaba”, recordó.

Este fue uno de sus primeros postres pagados lo cual la motivó a seguir aprendiendo el arte de la repostería.

“Me gusta mucho mi trabajo y me gusta aprender por mi misma… Siento que si a mí me gusta mi trabajo le va a gustar a mis clientes”, aseveró.

Tras años de trabajar en la limpieza de casas Ely sufrió un accidente en 2015 cuando se cayó y se lastimó la espalda y las muñecas. Esto le impidió continuar trabajando como empleada doméstica.

“Entonces empecé a cuidar a mis nietos y buscaba otras cosas que hacer para tener dinerito”, relató la mujer, que hoy tiene cuatro nietos.

Al mismo tiempo su pasión por hacer postres aumentó y con ello la variedad de estos, empezó a hacer desde pasteles, gelatinas y cupcakes hasta manzanas con chocolate, pretzels, cheesecakes y más.

“Para la Navidad mis hijos me preguntaban que, qué quería y una vez les dije que me regalaran una batidora [industrial]”, dijo la empresaria.

Con el tiempo los clientes le exigían trabajos más elaborados. Le pedían pasteles con fotos y ella tenía que pagar entre $9 y $15 por imprimir las fotos en papel de arroz o de azúcar. Después de hacerlo por años, decidió que necesitaba la impresora en casa.

“Este diciembre que pasó les pedí a mis hijos que me regalaran la impresora para los pasteles y mi hijo el menor me esta enseñando a usarla”, aseveró.

Postres de calidad

Ely se enorgullece en decir que sus postres son de la mejor calidad y recién hechos. Aun así, cuenta le ha tocado dejar ir a clientes que quieren pagar precios muy bajos por alguno de sus postres.

“Yo siempre les digo a mis clientes que los ingredientes casi se los estoy regalando pero lo que yo cobro es mi trabajo”, dijo Ely quien desglosó en porcentajes cuánto gasta y cómo divide sus precios para pagar los ingredientes, la gasolina, la luz, la preparación, los contenedores y otros gastos.

“Si tengo que llevar el postre al cliente les cobro un poquito más”, recalcó la popular empresaria quien ha llegado a hacer postres hasta para fiestas de 200 personas.

“Me da gusto cuando veo que en las fiestas se terminan todo el pastel y no dejan nada. A veces hasta quieren más. Eso me hace ver que sí les gusta mi trabajo”, dijo Ely.

La empresaria dijo que se visualiza en un futuro no muy lejano teniendo un negocio de repostería en un local. Sabe que el camino es difícil pero no imposible.

“Yo pienso que querer es poder y les digo a las mujeres que se esfuercen ya que echando a perder se aprende”, dijo entusiasmada. “Como digo, con Dios [tengo] todo y sin Dios nada”.l

Para contactar los servicios de Elia Mora de Repostería La Michoacana llame al (323) 592-4940.