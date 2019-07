Tiembla el sur de California, ¿cómo lo pasaron los angelinos?

El movimiento telúrico de 6.4 grados causó susto entre la comunidad; autoridades declaran estado de emergencia en la ciudad de Ridgecrest

Peggy Breeden, alcaldesa de Ridgecrest —una ciudad ubicada en la región del desierto de Mojave a 150 millas al norte de Los Ángeles— declaró este jueves estado de emergencia tras el sismo de 6.4 grados en la escala de Richter que tuvo su epicentro cerca de dicha área.

La sacudida causó daños materiales aún no cuantificados en negocios y algunas estructuras. Se reportaron grietas en la carretera 178 y al menos cinco incendios, donde las autoridades acudieron a revisar tuberías de gas posiblemente dañadas.

Además, por precaución, se evacuó a los pacientes del Hospital Regional Ridgecrest a centros médicos en Palmdale.

El movimiento telúrico se registró a las 10:33 a.m. y tuvo su epicentro a 11 millas de Ridgecrest, en el condado de San Bernardino, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS).

Breeden dijo en una conferencia de prensa que recibió una llamada del gobernador de California, Gavin Newsom, quien se mostró de acuerdo en la medida de emergencia y en disponibilidad para destinar los recursos necesarios para la reconstrucción de los daños.

Un video que se publicó en Internet mostró a los propietarios de una tienda de licores en Ridgecrest limpiando los pasillos llenos de botellas de vino rotas, cajas de cerveza regadas y muchos artículos esparcidos; todo lo que se vino abajo por el sismo.

Una festividad con temor

Este 4 de Julio, miles de residentes del sur de California fueron sacudidos por la intensidad del movimiento de la tierra, cuando se disponían a celebrar la Independencia del país.

“Este ha sido el terremoto más intenso en el sur de California desde 1999”, dijo a La Opinión el sismólogo Men-Andrin Mier. “Hay un 10 por ciento de probabilidades que se pueda registrar uno mayor en las próximas semanas”.

En el Parque Salazar del Este de Los Ángeles, el temblor sorprendió a Ana Basile quien junto con su familia se preparaba desde temprano para festejar el 4 de Julio.

“Llegamos a apartar nuestro lugar desde las ocho de la mañana y [más tarde…] vi que las mesas de concreto se estaban cimbrando”, relató.

“Todos nos pusimos de pie, pero como que nos íbamos de lado porque todavía se estaba moviendo la tierra”.

En el mismo lugar, pasado el susto, María Cruz llevó al parque sus hijas para que disfrutaran de las resbaladillas, balancines y columpios, antes de ir a su trabajo como dependiente en una gasolinera.

“Estaba en casa y quise brincar para alcanzar los zapatos de las niñas”, dijo. “En ese momento me gritó mi mamá que agarrara a mis hijas porque estaba temblando… Se sintió fuerte y quisimos salir corriendo de la casa, pero logramos calmarnos”.

De la misma forma, un batallón de elementos del Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles y un grupo de trabajo fueron enviados a Ridgecrest —una ciudad de 28,000 personas muy cerca Bakersfield— para ayudar a sus homólogos en los esfuerzos de recuperación.

“Yo estaba tirado en la cama con mi novia y desperté de improviso cuando me llamó la dueña de la casa donde vivo”, comentó Fernando Villalobos, un peruano residente en el Valle de San Fernando. “Al principio pensé que mi novia se estaba moviendo”.

Villalobos, de 36 años y asistente dental limeño, dijo que no tuvo miedo del sismo, pues ya había experimentado uno más fuerte en su natal Perú.

Aquel terremoto de 8.4 grados ocurrido el 23 de junio de 2001 destruyó parte del departamento de Arequipa, afectó a 320,000 personas, destruyó 17,500 viviendas y casi 36,000 estructuras quedaron dañadas; tambié se reportó la desaparición de 64 personas.

Mónica Cruz, propietaria de una florería en la ciudad de Montebello, dijo que el momento del terremoto sintió mareos y le preguntó a su hija Jixel si sintió el movimiento.

“Le dije a mi niña que se tranquilizara, que todo iba a pasar pero ahora me da miedo por si vuelve a temblar”, expresó. “Yo creo que nosotros sí estamos preparados para saber qué hacer si hay réplicas fuertes; tenemos agua, baterías, lámpara y un botiquín con artículos y medicinas”.

“Viene uno mayor”, indica Caltech

Men-Andrin Mier, sismólogo del Instituto Tecnológico de California (Caltech), dijo a La Opinión que el temblor de magnitud 6.4 grados en el desierto de Mojave fue similar en intensidad al de 7.2 grados registrado el 16 de febrero de 2018 en la región de Pinotepa Nacional (Oaxaca) en México y el de 6.7 grados de Japón, reportado en junio, que activo la alarma de tsunami.

El experto aclaró que la alarma del sistema Shakealert instalado en teléfonos móviles no se activó para notificar a los residentes del condado de Los Ángeles, debido a que “su intensidad en nuestra región fue de 3 grados y nosotros solamente activamos la alerta cuando es de intensidad 4 o mayor”.

Mier expresó que científicos y sismólogos de Caltech se encuentran debatiendo si fuera mejor activar la aplicación Shakealert cuando haya temblores de menor intensidad.

De hecho, tras este sismo se han registrado decenas de réplicas y al menos ocho de ellas, de 4 grados.

“Es importante que la población entienda y aprenda cómo funciona la aplicación en caso de un terremoto, tal como sucede en Japón y México”, indicó.

“Por experiencia, en esos países hay menos pánico porque la gente sabe más que puede esperarse por el movimiento de la tierra”.

No hay nada mejor que estar preparado

Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) regularmente hacen recomendaciones de artículos de emergencia que pueden ser usados tras un terremoto o en caso de desastres naturales.

Estos suministros deben incluir un botiquín de primeros auxilios y equipos de supervivencia para la casa, el automóvil y el trabajo, además de agua y alimentos de emergencia.

La recomendación de siempre es almacenar suficientes suministros para por lo menos tres días.

Botiquín de primeros auxilios

Almacene su botiquín de primeros auxilios en una caja de herramientas o una caja de pescador para que sea fácil de trasladar y esté protegido del agua. Revisa tu botiquín regularmente y manténlo actualizado y equipado. La información médica importante y la mayoría de las medicinas pueden ser almacenadas en un refrigerador, el cual ofrece también una excelente protección en caso de incendio.

Equipo de supervivencia para su automóvil

Una de las maneras de estar preparado ante un sismo es almacenar los siguientes artículos en una mochila pequeña en tu auto, lo que facilita su transporte en caso de tener que caminar para encontrar ayuda.

Mantas.

Agua embotellada.

Un par de mudas de ropa.

Monedas para hacer

llamadas telefónicas.

Extintor de incendios.

Botiquín de primeros auxilios.

Señalamientos de emergencia (luces de bengala, luz intermitente de baterías, reflector, etc).

Linterna con baterías nuevas.

Alimentos (no perecederos:

barras nutritivas, mezcla

de frutas secas, etc).

Guantes.

Cuerda para jalar, de rescate, etc.

Lápices y papel.

Toallitas desinfectantes.

Medicamentos de venta con receta.

Radio de baterías con baterías nuevas.

Papel higiénico.

Silbato.

Cinta adhesiva.