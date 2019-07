Video: Khloé Kardashian dice si le gustaría que Rob y Natti Natasha tuvieran un romance

La famosa da su opinión sobre la cantante de "Criminal"

Hace algunas semanas Natti Natasha publicó en sus redes sociales una foto al desnudo que logró captar la atención de Rob Kardashian. Los dos intercambiaron algunos mensajes que muchos leyeron como un coqueteo.

La polémica se intensificó cuando Khloé Kardashian entró al ruedo haciendo un comentario y preguntando quien era Natti Natasha. A semanas de lo sucedido es la misma Khloé que explica todo lo que sucedió.

“Rob y Natti Natasha habían estado coqueteando en Twitter. Ni sé que fue lo que dijeron. Creo que ella le deseó un feliz día de los padres. Después Rob le dijo algo como: ‘Te veo pronto’ o algo así. Y yo escribí: ‘¿quién es esta?’, pero no le estaba preguntando literalmente quién es. Estaba siendo protectora. Estaba bromeando pero a la gente no le gustó”, dijo al programa Latinx Now.

“Rob me dijo: ‘No te metas en lo que no te importa’. Simplemente estábamos jugando. Nos estábamos texteando a la vez”, agregó.

La estrella del nuevo reality show “Revenge Body” también dijo si le gustaría Natti para su hermano.

“No la conozco personalmente pero es hermosa. Yo apruebo a la que haga a mi hermano feliz. Eso es lo único que me importa en esta vida. Pero ella está que arde“, concluyó.