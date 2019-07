La polémica Wanders Lover sufre horribles críticas por su embarazo

La presentadora mexicana respondió furiosa

La Wanders Lover explotó en redes sociales luego de que varios haters se le fueron encima tachándola de ser la supuesta amante del padre de su hija, por lo que la modelo se defendió de los ataques.

Recordemos que la Wanders ya había dicho en su canal de YouTube que no le estuvieran preguntando por el padre de su bebé, pues al parecer ella no tenía nada que ver con él, dejando en claro que se encargaría sola de su embarazo.

“Muchos me han preguntado quien es el papá, pues el papá no existe es como Súper Man y un gringo buena onda, no existen, no esta, no figuran, no importa así que ya no sigan preguntando, pónganle el papá que quieran, todos son sus papás si ustedes quieren y pues aquí lo importante yo quise salir adelante con este bebé…”, dijo Wanders de su embarazo.

Recordemos que la Wanders siempre ha sido considerada como una mujer transparente y sin pelos en la lengua por lo que decidió ponerle un alto a los cuestionamientos que ha recibido, pero la gota que derramó el vaso fue que se metieran con sus hijas.