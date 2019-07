Portland acaba con la racha del NYC FC como local

Los visitantes aprovecharon mejor sus oportunidades y ganaron por la mínima

Se terminó la racha del New York City FC como local. El equipo de Domènec Torrent no sabía lo que era perder hasta el día de ayer, cuando los Portland Timbers ganaron por la mínima en el Yankee Stadium y terminaron con el registro de los locales. Los celestes trabajaron, pero no pudieron darle la vuelta a un gol de Blanco en el primer cuarto de hora.

La primera mitad fue un quiero y no puedo para el New York City. Los locales trataban de mandar en el encuentro, pero no tener claras las ideas, el acierto de los defensas rivales y la falta de puntería hicieron que no iniciaran el partido de la manera deseada.

La historia para los Portland Timbers fue otra. Tuvieron pocas ocasiones y a penas pudieron hacerse con el balón, pero cuando el esférico estaba en sus botas jugaron mucho más directo que sus rivales. De esta manera, antes de llegar al cuarto de hora de partido, los visitantes aprovecharon un mal despeje de la zaga local en una falta lejana, para que Blanco inaugurara el marcador.

Astucia y precisión de Blanco para registrar su cuarto gol de la temporada, tercero en liga. #NYCvPOR | #RCTIDpic.twitter.com/ksQkcUj3QN — Somos Timbers (@SomosTimbers) July 7, 2019

Con el 0-1, el guión fue el mismo. El NYC FC quería mandar y los visitantes esperaban sus oportunidades.

Tras el descanso, los locales subieron la intensidad y buscaron la portería rival con más insistencia. Fueron varias las oportunidades que tuvieron para hacer gol, pero los primeros minutos transcurrieron sin que el marcador se moviera. Los visitantes pasaron este tramo del partido sin disponer del control del balón, ni de opciones de sorprender al contraataque.

El New York City no dejó de intentarlo, pero la ocasión más clara del partido la tuvo Portland cuando uno de sus delanteros estrelló el balón en el poste. Los visitantes pudieron cerrar el partido a falta de 15 minutos para su conclusión, pero se encontraron con la madera. Además, el linier anuló dos goles a los de verde por fuera de juego.

No fue el día de Castellanos, no fue el día de Morález, ni tampoco de los extremos, que se repartieron los minutos pero ninguno estuvo acertado. El equipo de Nueva York lo intentaba a la desesperada, pero sin encontrar su premio. El conjunto dirigido por Domènec Torrent se volcó al ataque y encerró al rival en su área. Los celestes dispusieron de varios centros peligrosos para haber empatado, pero el balón decidió no entrar y el partido, y el récord del NYC FC como local, se lo llevó Portland.

FICHA:

NYC FC: Stuver, Chanot, Ibeagha, Ring, Tinnerholm, Sweat, Ofori, Morález, Parks, Matarrita (Medina, min.69), Castellanos.

Portland Timbers: Clark, Valentín, Mabiala, Dielna, Farfan, Flores, Zambrano (Chara, min.76), Asprilla (Ebobisse, min.63), Valeri (Loria, min.88), Blanco, Fernández.

Goles: 0-1, min.14: Blanco.

Árbitro: Ted Unkel. Amonestó a los locales Ofori y Sweat y a los visitantes Dielna, Blanco, Farfan, Asprilla, Valentín.

Estadio: Yankee Stadium.