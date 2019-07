Tarjeta Roja: ¿Palabras de Messi?

El argentino hizo declaraciones a las que no nos tiene acostumbrados

Luego de ser expulsado, injustamente eso sí, de la Final de la Copa América, Lionel Messi no salió a recibir la medalla de tercer lugar de la competencia, una de las poquísimas que ha ganado con Argentina, aclaró su postura luego de partido:

“No fui a la premiación porque nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción. Nos faltaron el respeto toda esta Copa. No nos dejaron llegar a la Final”.

“No nos dejaron llegar a la final” fue lo mejor que pudo decir Messi luego de otro torneo decepcionante con la Selección y sobre todo, para la afición argentina, que lleva 15 años esperando que Messi haga una genialidad y gane algún torneo con la albiceleste, la verdad cada vez se ve más complicado.

La postura e Messi me parece muy simplista e inesperada, Messi nunca se engancha con estos temas y menos cuando pierde, en esta Copa América decidió hacerlo, reiterando sus declaraciones de hace unos días, en donde comentó que la Copa América está hecha para que Brasil sea Campeón:

“No hay dudas, la Copa está armada para Brasil. Ojalá que el VAR y el árbitro no influyan en la final y que Perú pueda competir. Tiene buen equipo pero lo veo difícil…”

Me pregunto si este tipo de declaraciones, a las que -repito- no nos tiene acostumbrados, se trata más bien de una estrategia de comunicación generada por su entorno para crear empatía con la afición argentina con la que existe un distanciamiento significativo dese hace tiempo.