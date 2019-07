5 enseñanzas increíbles de Game of Thrones sobre las virtudes

Si eres de los millones de personas en el mundo que han visto las ocho temporadas de esta serie, seguro has sufrido con cada traición, crimen y situaciones límite. ¿Nos dejan algo ete tipo de series violentas, más allá de entretenernos? Jeremy Adam Smith, un ensayista y periodista dice que sí. Y si eres fan de GoT, te encantará ver cómo puedes encontrar virtudes humanas aún en medio del caos. Lo que sigue es una síntesis de su visión sobre estos valores visibles e invisibles de GoT.

No puedes detener la empatía, la compasión, la generosidad y el heroísmo. ¡Incluso en la serie de éxitos notoriamente violentos y cínicos! “Las cosas que hago por amor”, dice Jaime Lannister en el primer episodio de GoT que se emitió por HBO en 2011. Por supuesto, mientras pronuncia estas bonitas palabras, está empujando a un niño por la ventana de una torre.

¿Sobredosis de maldad?

Esa escena marcó el tono para la serie. Mientras los personajes compiten entre sí por el Trono de Hierro, GoT ha presentado innumerables asesinatos, algunas torturas horribles y muchos tipos diferentes de violencia sexual. En numerosos puntos, la serie ha sugerido que ninguna buena acción queda sin castigo. Por estas razones, para muchas personas, GoT no se puede ver, pero eso no ha impedido que se vuelva increíblemente popular en todo el mundo.

Sin embargo, a medida que su audiencia creció, comenzó a cambiar en una dirección inesperada. Incluso los hombres y mujeres fundamentalmente buenos deben hacer cosas malvadas para sobrevivir. Y a medida que la serie llega a su fin, los personajes que parecían intrínsecamente malvados, como Jaime Lannister, han revelado bondades ocultas.

Las cualidades ocultas

Game of Thrones no solo insinúa accidentalmente la bondad aquí y allá; a través del desarrollo, el espectáculo enseña activamente que las personas pueden cambiar para mejorar y que cualidades como la generosidad, la gratitud, la empatía y el perdón (para uno mismo y para los demás) son los instrumentos de su evolución. ¿No me crees? Aquí hay 5 ejemplos de virtudes humanas de GoT.

|Foto: Los personajes compiten por el Trono de Hierro.

1. Ned y Catelyn Stark criando a Jon Snow

Jon Snow es el hijo bastardo de Ned Stark, un forastero en Winterfell, destinado a unirse a los hermanos de la Guardia de la Noche. Más tarde, resulta que Jon es mucho más que eso: en realidad es el hijo de la hermana de Ned y de Rhaegar Targaryen, y por lo tanto el heredero legítimo del Trono de Hierro. Ned lleva a Jon a casa como un bastardo para protegerlo de una muerte segura, y ni siquiera le cuenta el secreto a su esposa.

Este acto revela una gran cantidad de bondad, aunque de un tipo impuro. Hay amor de Ned por su hermana, ciertamente, y una pequeña cantidad de coraje. Sin embargo, más que eso, vemos cómo la esposa de Ned, Catelyn, lo perdona por lo que se le dice que es el resultado de una aventura, y vemos cómo construyen un matrimonio bueno y maduro incluso a raíz de secretos, traiciones y luchas de poder: raras en Westeros como en nuestro mundo real. Aunque Catelyn nunca puede aceptar a Jon, cuando se enferma de niño, ella se queda con él toda la noche y reza a los dioses para que lo dejen vivir.

Esta historia contiene una ambigüedad moral típica de GoT: el acto de bondad de Ned es decir una mentira; Catelyn tiene la opción de ver la bondad básica de su esposo, incluso después de una infidelidad, al cuidar de un niño a quien ve como un símbolo de infidelidad. Esto no suena ideal, pero Ned y Catelyn no viven en un mundo ideal. En pocas palabras, hacen lo mejor que pueden en una mala situación.

2. Ned y Jon apoyando a Arya Stark

En Westeros, como en la mayor parte de nuestro mundo, las mujeres no tienen tantas oportunidades como los hombres. Cuando Arya, la hija pequeña de Ned, muestra más interés por las artes marciales que por el bordado, todos la desaniman, excepto por su padre y, supuestamente, su medio hermano Jon, quien le da una espada que ella llama Needle; Ned obtiene sus lecciones de lucha con espada. Estos son actos de rebelión para los tres.

Una vez más, hay una ambigüedad moral aquí: Arya quiere aprender a matar, al igual que los hombres de su mundo. Y mata, a medida que crece, y se convierte en la asesina en masa más despiadada y efectiva en una serie de televisión donde la competencia por ese título es feroz. En el camino, ella muestra una cantidad bastante increíble de perseverancia, ingenio y coraje.

Una de las cosas que hace que Arya sea un héroe, y no simplemente una asesina, es que retiene su humanidad incluso después de haber experimentado (e infligido) actos brutales de violencia y degradación. Esto queda muy claro en la temporada actual, cuando vemos que Arya se acerca a Jon, a su amiga Gendry, a su hermana Sansa e incluso a la Hound, mostrándoles compasión, amabilidad y calidez. El perdón que muestra por su ex secuestrador Sandor Clegane es particularmente sorprendente: Arya reconoce que él ha evolucionado y se ha convertido en un hombre mejor, por lo que ella lo elimina de su lista de posibles muertos. En su última escena juntos, Arya en realidad le agradece por ayudarla a evolucionar.

Es difícil imaginar que Arya se convierta en esta persona sin el apoyo fundamental de su padre y su hermano. Es una especie de teoría del apego para los guerreros: esas primeras conexiones permiten que Arya se convierta en una joven compleja, resistente y poderosa. Es su bondad hacia ella lo que la ayuda a aferrarse a su propia bondad cuando todo a su alrededor es malo.

3. La amabilidad de Tyrion Lannister hacia los hermanos Stark

Tyrion es uno de los pilares morales de GoT, que es muy divertido a la luz del hecho de que también es un libertino tortuoso que asesina a su propio padre y ex amante. Una y otra vez, Tyrion muestra, al fin y al cabo, que es un hombre decente, aunque amargo. Esto no es en ninguna parte más evidente que en su comportamiento hacia casi todos los niños de Ned Stark.

Después de que Brandon Stark queda lisiado, el brillante Tyrion diseña una silla que le permitirá montar a caballo. “Tengo un punto sensible en mi corazón por lisiados, bastardos y cosas rotas”, explica. Esta benevolencia no forzada se extiende a Jon Snow, ya que los dos se convierten en aliados muy poco probables en algunas situaciones verdaderamente horrendas. “Nunca olvides lo que eres”, le dice Tyrion a Jon sobre ser un marginado. “El resto del mundo no lo hará. Llévalo como una armadura, y nunca se podrá usar para hacerte daño”.

Pero la mayor compasión de Tyrion está reservada para la adolescente Sansa Stark. Cuando los dos se ven obligados a casarse, Sansa se horroriza: Tyrion, a los ojos de su sociedad, es un enano feo, y es un miembro de la familia que mató a su padre. Tyrion entiende y acepta tristemente su horror y, aun así, hace todo lo posible por hacer que la pesadilla de su vida sea lo más soportable posible, en gran parte dejándola sola y ocasionalmente protegiéndola.

También se convierte en un mentor encubierto de Sansa, tratando de ayudarla a sobrevivir y preservar su integridad en un entorno empeñado en destruir su cuerpo y su alma.

Después de que termine su matrimonio falso, Tyrion y Sansa se separan por muchos años. Cuando se vuelvan a encontrar en otra temporada, son como pares. “Muchos te subestimaron”, le dice a ella. “La mayoría de ellos están muertos ahora”. Gracias en parte a él, Sansa ya no necesita la amabilidad de Tyrion. En cambio, ella obtiene su respeto.

4. Jon Snow salvando diferencias con sus enemigos

“No sabes nada, Jon Snow”. Esta es la línea que Ygritte, de la Gente Libre, dice y notablemente se enfrenta a los bastardos favoritos de todos. Y es cierto que Jon Snow no es el cuchillo más afilado de Westeros. Sin embargo, hay una cosa que él sabe que parece que los otros personajes no pueden ver: ninguno de ellos sobrevivirá si no cooperan.

Es esta percepción, más que su herencia, lo que hace que Jon sea el material valioso. Desde sus humildes comienzos en Invernalia hasta pelear en Hardhome y doblar la rodilla por Daenerys, Jon nunca deja de poner el bienestar de los demás por encima del suyo.

Cuando se encuentra con la Gente Libre al norte de la muralla, es como su enemigo: el principal de ellos es el feroz Tormund, de tupidas barbas. Siguen muchos giros y vueltas, y con el tiempo, increíblemente, Jon se gana la confianza de Tormund y forja una alianza con la Gente Libre contra los Caminantes Blancos. Este esfuerzo hace que lo maten, literalmente: sus compañeros “cuervos” lo apuñalan hasta matarlo. Pero la magia lo devuelve a la vida, aunque Jon tiene una nueva misión: advertir al resto de Westeros sobre el apocalipsis zombie que se avecina.

“La Larga Noche se acerca y los muertos vienen con ella”, dice. “Ningún clan puede detenerlos. ¡La Gente Libre no puede detenerlos, la Guardia de la Noche no puede detenerlos, y todos los reyes del sur no pueden detenerlos! Sólo juntos. Todos nosotros”.

Daenerys Targaryen sigue un camino similar a medida que se eleva al poder, aunque es mucho más carismática, despiadada, manipuladora y violenta que Jon. A través de una combinación de inspiración y conquista, logra hacer algo bastante difícil en su mundo dividido: construye una fuerza de combate multinacional basada en ideales, en lugar de lealtad a una familia. Cuando los dos finalmente se encuentran, se convierten en aliados naturales contra los Caminantes Blancos. Pero después de que los zombies son derrotados, el desinterés de Jon va en concordancia con su búsqueda decidida del Trono de Hierro. Aislada por el poder, Daenerys se vuelve asesina.

Probablemente hay algunas lecciones en sus historias para los estadounidenses contemporáneos, que persiguen intereses egoístas y exageran pequeñas diferencias ante las crisis globales que nos amenazan a todos, como el cambio climático y la desigualdad económica. En algunos casos, Jon y Daenerys superan las diferencias y los intereses en conflicto a través de la persuasión y la identificación de objetivos comunes. En otros, simplemente matan a los que no llegan al objetivo. Al final, la violencia se vuelve demasiado fácil para Daenerys, como lo ha sido para muchos estadounidenses.

Es difícil decir qué tan aplicable podría ser esta fantasía para nuestro mundo, pero una cosa me parece verdadera: podríamos usar más líderes como Jon Snow, que al menos trata de unir a las personas en lugar de destrozarlas.

Foto: Daenerys Targaryen construye una fuerza original para la época.

5. Samwell Tarly y su inteligencia

Sam no es un gran luchador, lo que en Westeros es vergonzoso para un hombre. Enviado a la Guardia de la Noche por su cruel padre, Sam suspende su entrenamiento, pero con la ayuda de Jon Snow encuentra un papel más suave en Castle Black. A partir de ese momento, Sam se convierte en uno de los personajes más importantes de GoT gracias a la fuerza de su inteligencia y decencia.

Es Sam lo suficientemente observador como para detectar la llegada de los Caminantes Blancos y es quien hace la tarea necesaria para derrotarlos, una contribución mucho más crucial para la supervivencia de cada personaje que agitar una espada. Sam rescata a Gilly y a su bebé, gradualmente asume la responsabilidad de su bienestar, y con ellos forma una familia basada completamente en el amor, un evento poco común en Westeros. Sam también atiende repetidamente a los moribundos, un rol normalmente reservado para las mujeres en su mundo.

La historia de Sam culmina en la séptima temporada, mientras estudia en la Ciudadela. Aunque las batallas desesperadas son el sello distintivo de GoT, la serie hace un trabajo excelente (al menos para nerds como yo) de capturar por qué un hombre como Sam estaría encantado de estar en este centro de aprendizaje y conocimiento. Por eso entendemos lo que está en juego cuando Sam decide romper las reglas de la Ciudadela y arriesgarse a la expulsión, para investigar más a fondo a los Caminantes Blancos y también para salvar la vida de la enferma terminal Jorah Mormont.

Sin Samwell Tarly, Game of Thrones sería una historia muy diferente; su consideración altera sutilmente cada escena en la que se encuentra. Esto se exhibió cuando la mayoría de los personajes principales se unieron para planificar su batalla final con los Caminantes Blancos. Mientras las tácticas de debate de los guerreros se diseñan, es Sam quien les recuerda lo que hay en la línea: “Eso es lo que es la muerte, ¿no es así? Olvidando. Siendo olvidado. Si olvidamos dónde hemos estado y qué hemos hecho, ya no somos hombres. Solo somos animales” dice.

Conclusiones finales

Si bien es bastante fácil concentrarse en los horrores de GoT, también debemos contar todos estos momentos de bondad. Esta es una habilidad que el programa puede enseñarnos, si estamos abiertos a aprenderla. Si podemos ver la bondad en la fantasía de la serie, entonces quizás podemos mejorar en detectar la bondad en nuestra propia realidad diaria. El invierno siempre llegará, eso es seguro, pero también lo harán el resto de las estaciones.

Este artículo apareció publicado en Greater Good Magazine de la Universidad de California en Berkeley (EE.UU.) y su autor es Jeremy Adam Smith.