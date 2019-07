Niños de Los Ángeles revivirán las canciones de Cri Cri, El Grillito Cantor

El próximo mes de julio ofrecerán una obra musical que te llevará a viajar por lo mejor de su música

Decidida a mostrar a los niños hispanos, el legado musical del compositor mexicano Francisco Gabilondo Soler Cri Cri, El Grillito Cantor, la actriz y productora Lorena Harris decidió invitar a un grupo de menores del sur de California a participar en una obra con las canciones del gran ícono de la música infantil mexicana.

“Me motivé mucho al ver a tantos niños cantando canciones de adultos”, dice Lorena.

“Yo quiero que ellos conozcan la música con la que crecimos, y que ellos también crezcan con esa inocencia que los motiva a usar su imaginación”, comenta.

Lorena siempre tuvo la idea de montar una obra musical de teatro infantil, pero hasta hace unos dos años, decidió que era el momento y que estaba lista para llevar al escenario “Viaje al país de los cuentos” sobre las canciones de Cri Cri.

A los actores infantiles, los fue encontrando en el camino. “La primera niña para la obra la conocí en un parque durante un evento de Acción de Gracias, y ella jaló a sus hermanitos. Luego ellos mismos recomendaron a otros amiguitos. Una adolescente invitó a su novio. Yo no convencí a los padres, ellos se convencieron solos cuando vieron que era una oportunidad para sus hijos de crecimiento y desenvolvimiento, y olvidarse del celular por un rato”, expone.

En la pieza teatral, participan de 13 a 14 menores, cuatro de ellos como actores y el resto son bailarines. Tiene entre 6 y 13 años. Ricardo, el más joven de los participantes tienen seis años, y apenas escucha una canción de Cri Cri, empieza a bailar. Solo hay dos adultos, que hacen el papel de los abuelos.

“Todos los niños son novatos, no tienen experiencia como actores. Yo lo único que quería es que no fueran muy penosos ni tuvieran pánico escénico”, observa Lorena.

Lo bonito, dice, es que en estos meses de ensayos, desde enero, los menores han aprendido a socializar, a convivir y más español.

Una día por semana, los niños se reúnen a ensayar durante cuatro horas en el mercado de Los Ángeles de Boyle Heights. “Vienen del condado de Orange, Riverside, San Bernardino y Los Ángeles”, explica la productora del musical.

Camila Guzmán, una niña de nueve años, viene de Montebello a Boyle Heights. “Yo si conocía a Cri Cri porque mi abuelito me compró tres discos. Y siempre cuando me veía venir, preguntaba, quién es ese que anda ahí. ¡Es Cri Cri! le contestaba”, dice sonriendo.

Angélica Guzmán, una maestra de primaria, la madre de Camila dice que con los ensayos, su hija ha aprendido más vocabulario en español, y se ha hecho más desenvuelta.

Aún con tres trabajos, Carolina Baylón se da tiempo para llevar a sus hijas Isabella y Anabella Pazarin de ocho y siete años desde Anaheim a Boyle Heights donde ensayan. “Ese día descanso del empleo para poder traerlas porque les gusta mucho”, comenta.

Gisele Puente de 11 años viene desde la ciudad de Montclair en el condado de San Bernardino. “A mi los ensayos me han ayudado a pararme derechita. Antes me encorbaba mucho porque me daba vergüenza ser muy alta”, comenta.

Vanessa Rivera, la madre de Gisela está doblemente súper emocionada por su hija y porque ella hará el papel de la abuela en la obra. “Yo de niña quise ser actriz, pero mi padre no me dejo. Voy a cumplir 50 años y estoy realizando mi anhelo muy motivada. Ahora mi papá me echa muchas porras”, platica feliz.

Martha Gómez de Sánchez, una madre que creció con la música de Cri Cri, maneja de Cudahy a Boyle Heights para llevar a su hijo Sebastien Sánchez de 13 años a los ensayos.

“Se ha vuelto más seguro de sí mismo, y está conociendo más de su cultura. De verdad que a todos nos sorprendió cuando nos dijo que quería bailar en la obra de Cri Cri”, comenta.

Lorena dice que fue la escritora mexicana, Dalia de la Peña Wing quien escribió el musical; la coreografía está a cargo de Felipe Cortez; la dirección recae en manos de Armando Rubio; y Enrique Montes, el Rey de la Moda es el coproductor y quien vestirá a toda la producción.

Platica que “Viaje al país de los cuentos” trata sobre los nietos que van a visitar a la abuela que no han visto en ocho años. “Algunos ya son adolescentes que llegan a ver a la abuela con su teléfono celular en la mano, y están muy marginados de la familia por estar metidos en las aplicaciones. Al recibirlos, la abuela les empieza a contar historias con mensajes acerca de cómo mantener viva la imaginación a través de la lectura porque hoy en día los niños casi no la desarrollan. Les habla de cómo cuidar el medio ambiente y el agua, del buen comportamiento, y lo bueno de la tecnología sin descuidar el tiempo con la familia. Todo esto a través de las canciones de Cri Cri”, explica.

“Es la primera vez que en Los Ángeles se presenta una obra de Cri Cri con mensajes”, observa entusiasmada la productora del musical del Grillito Cantor.

“Estoy muy feliz porque los niños están viviendo una experiencia muy bonita. Casi la mayoría no conocía quién era Cri Cri. Ahora ellos cantan y bailan sus canciones. Y eso les va a quedar grabado para el resto de sus vidas. Cuando sean adultos, van a tener algo que contarle a sus nietos”, observa.

Lorena confiesa que le emociona mucho ver a los niños bailando y cantando las canciones de Cri Cri en el escenario porque ella misma vuelve a vivir su infancia y recuerda a su abuelita cuando le hacia sus galletas y su atole. “Cri Cri significa mi inocencia. Se me hace un nudo en la garganta verlos ensayar para la obra. Yo no puedo imaginarme lo que siente un padre al mirar a sus hijos cantar y bailar las canciones del Grillito Cantor”, dice.

La obra musical “Viaje al país de los cuentos” se va a presentar por única vez el domingo 25 de agosto a las cinco de la tarde, en el Celebrity Center, en el 5930 de la avenida Franklin en Los Ángeles.