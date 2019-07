Yolanda Andrade revela que se casó con alguien “muy famosa”, aunque no puede decir con quién

Yolanda Andrade aseguró que si algún día tiene el permiso de la que fue su esposa, revelará su nombre

Yolanda Andrade reveló durante una charla en el canal de YouTube de su gran amiga Montserrat Oliver, que hace unos años se había casado “simbólicamente” y en secreto, pero no dio más detalles del asunto.

Posteriormente, ante tal declaración, representantes de los medios de comunicación buscaron a la conductora para obtener más información al respecto y esto fue lo que comentó:

“Pues sí, fue un momento muy padre que viví con una persona y nos casamos simbólicamente, pero no puedo decir quién es esa persona, yo no. No puedo hablar de ella porque es una figura pública, y es muy famosa, entonces yo no puedo decir ‘ay fulana’, si a ella no le he preguntado”, confesó Andrade y agregó:

“Pero sí, me casé en Ámsterdam, me casé con una mujer maravillosa, fue un momento simbólico muy, muy bonito, estábamos las dos en una etapa muy enamoradas y ojalá que, si ella me autoriza, (pueda) decirlo algún día y creo que hay fotos de la boda y video”, señaló la también actriz al respecto.

Con el humor que la caracteriza, Yolanda bromeó con su actual estado civil cuando le fue cuestionado: “Todavía le dije: ‘Si nos divorciamos, regresamos al mismo lugar’ y pues no quiero que me la ceben”.

A pesar de que Yolanda Andrade no dio el nombre de la que fuera su esposa, los rumores apuntan a que se trata de la actriz Melissa Galindo, con quien se le relacionó sentimentalmente hace unos años.

