Llaman a mantenerse en alerta ante posibles redadas y arrestos de ICE

Hay miedo y pánico en la comunidad, muchos ya no quieren salir a las calles y la demanda de documentos de identificación aumenta

La cónsul de México en Los Ángeles, Marcela Celorio, pidió a los inmigrantes indocumentados que tengan órdenes de deportación, mantenerse muy alertas, buscar asesoría legal y conocer sus derechos. Un llamado que también han hecho suyo, los cónsules centroamericanos y los defensores de los inmigrantes.

“En la ciudad de Los Ángeles, no han ocurrido redadas. Lo que sí sabemos es que han detenido a personas que tienen antecedentes criminales o alguna falla migratoria”, dijo la cónsul Celorio a La Opinión.

Hizo un llamado a quienes tengan antecedentes y delitos para que vayan cuanto antes al consulado general de Los Ángeles para conectarlos con abogados u organizaciones no gubernamentales que pueden brindarles asesoría legal.

“Entendemos el pánico que existe. Por eso es muy importante que conozcan sus derechos. El consulado analiza caso por caso para definir la defensa que necesitan”, afirmó.

El gobierno del presidente Donald Trump anunció que a partir del 4 de julio, se iniciarían en las principales ciudades del país, los operativos de arrestos de inmigrantes indocumentados con órdenes de deportación emitidas por jueces federales. En tanto Ken Cuccinelli, jefe de los Servicios de Ciudadanía y Migración (USCIS), dijo que el Servicio de Migración y Ciudadanía (ICE) está preparado para arrestar y deportar a un millón de personas.

La cónsul Celorio dijo que responderán con educación.

“Vamos a reforzar los talleres de información porque independientemente del estatus, todos tienen derechos, y seguiremos con las visitas a los centros de detención”, indicó.

La diplomática pidió a los inmigrantes mexicanos que se mantengan también muy alertas de aquellos que buscan lucrar y engañarlos con asesoría legal. “Entendemos el pánico, pero tengan mucho cuidado. Nosotros estamos abiertos en el Consulado desde las 7 de la mañana para ayudarlos”, remarcó.

El secretario de relaciones exteriores, Marcelo Ebrard estuvo el fin de semana en Los Ángeles para evaluar junto con la cónsul Celorio las acciones que llevarán a cabo en caso de redadas.

Ebrard dijo en las Mañaneras, la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, que desde hace varias semanas trabajan en el tema, y están listos para una defensa legal. “Si es necesario, si las deportaciones se dan, estoy listo para ir a los Estados Unidos”, advirtió.

Demanda por documentos

Mercedes López Peña, cónsul general de El Salvador en Los Ángeles, dijo que tras el anuncio del presidente Trump de que iniciarán operativos para detener a miles de inmigrantes, se disparó la demanda de salvadoreños por obtener los documentos de identidad emitidos por el gobierno de su país.

“Nosotros estamos listos para atender a nuestra gente de manera inmediata, y pedimos al gobierno de Estados Unidos que se les respete el debido proceso a los inmigrantes detenidos”, señaló la cónsul.

Pero recomendó a los inmigrantes que tengan órdenes de deportación, que busquen cuanto antes a un abogado. “Ya deben estar en pláticas con ellos y también busquen la opción de asesoría legal en organizaciones como CHIRLA, SALEF, CARECEN y El Rescate”, mencionó.

La cónsul López Peña aconsejó a sus compatriotas guardar partidas de nacimiento, pasaportes y documentos de identidad única en un lugar accesible para saber dónde encontrarlos en caso de una detención.

“Es muy importante además tener disponibles los números de teléfono de la red consular y del abogado que los va a defender”, agregó.

No menos importante, recalcó, es mantener una buena actitud y comportamiento cívico. “Eviten no cometer infracciones”, enfatizó.

El cónsul de Guatemala en Los Ángeles, José Barillas, dijo que ellos también han registrado un alza en la demanda de solicitud de documentos de identificación.

“Hay mucho temor, pero no nos queda más que esperar y si los agentes de ICE los llegan a buscar, exijan que los muestren una orden de arresto o de cateo. Y no hablen con nadie hasta no contar con un abogado o alguien del consulado”, aconsejó.

Francisco Moreno, portavoz de la Consejo de Federaciones Mexicanas (COFEM), dijo que hay “miedo con nuestra gente así como decaimiento en el comercio y se observa menos personas circulando por las calles”.

Enfatizó que ellos como organización siguen con su campaña de educación sobre los derechos de los inmigrantes, y hacen un llamado para que sigan las reglas básicas de buena conducta. “Si llegan a ser detenidos no hablen con los agentes de migración si no tienen un abogado en su presencia. También esperamos que los consulados se conviertan en cuarteles de defensoría de los inmigrantes”, enfatizó.

El presidente de COFEM, Miguel Ángel Pérez, dijo que están decididos a empoderar a la comunidad para que conozcan sus derechos.

“Recordemos que el miedo paraliza y la organización moviliza. Este presidente lo que quiere es meter miedo”, siguió Pérez. “Su administración no tiene en realidad la capacidad para detener a tantos inmigrantes. Estoy muy optimista de que no podrá cumplir sus amenazas”.

Pero confesó temer que puedan detener a ciudadanos mexicoamericanos por la presunción de que son indocumentados basado en el aspecto físico racial. “No debemos tolerar esos abusos y demandar si es necesario”, destacó.

Comités de resistencia

Ron Góchez de la Unión del Barrio anunció que este sábado en la oficina de concejal Curren Price en las calles 43 y Central de Los Ángeles, de 10 de la mañana a 12 del mediodía, van a formar el primer comité de resistencia para que sirva de modelo a la formación de muchos más.

“Estos comités de resistencia van a estar formados barrio por barrio para que la comunidad se organice y sepa qué hacer en caso de una redada”, precisó.

Añadió que por ejemplo en el comité de resistencia del sur centro, todos los vecinos de un barrio están conectados a través de what’s app apoyándose para prevenir y alertar sobre la presencia del ICE.

Desde que se anunciaron las redadas, el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, declaró que la policía local no participará o asistirá a los agentes de migración.

“Los Ángeles siempre defenderá a nuestros hermanos y hermanas inmigrantes, y nuestros oficiales de policía nunca participarán en estas acciones”, dijo.

Y completó: “ningún angelino debe temer ser sacado de su casa o separado de sus seres queridos, y estamos haciendo todo lo que podemos para proporcionar a las familias inmigrantes la información y el apoyo que necesitan”.