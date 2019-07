¿Por qué la gente rasura su vello púbico?

Aunque los médicos advierten que es una práctica peligrosa que conlleva riesgos de lesiones y más peligro de contraer enfermedades de transmisión sexual (ETS), un alto porcentaje de hombres y mujeres eligen eliminar el vello íntimo.

Para explorar las razones por las que mujeres y hombres realizan esta práctica y asociarlo con su estado civil, relaciones de pareja y sexuales, un grupo de científicos belgas encuestó a 2,687 hombres y 1,735 mujeres que viven en Flandes, Bélgica. En el estudio, que fue publicado en The Journal of Sexual Medicine, los participantes tenían edades comprendidas entre los 15 y los 60 años. De las respuestas surgieron los siguientes datos:

La comodidad durante el sexo oral fue la razón más sólida, con el 75% de las mujeres y el 39% de los hombres que eligieron rasurarse el vello púbico por este motivo.

Higiene y femineidad: Alrededor del 67% de las mujeres dijeron que lo hacían porque se sentían más femeninas, el 63% dijeron que les gustaba sentirse libres y el 62% simplemente lo hacían porque les gustaba.

La higiene fue un segundo motivo más fuerte para los hombres, con el 39% de ellos que dijeron "es más higiénico".

Alrededor del 37% de los hombres también informó que "les gusta sentirse libres", y el 36% dijo que su pareja prefería que estuviera rasurado en la zona íntima.

Quiénes lo hacen más y por qué

El 80% de las mujeres dijeron que se habían quitado el vello púbico recientemente. En los hombres, el 39% dijo haberse afeitado la zona íntima poco antes de la encuesta.

Solo el 3% de las mujeres dijeron que nunca se habían quitado el vello púbico, sobre todo por evitar los efectos secundarios, como picazón y golpes, o porque su pareja prefiere que no lo haga.

Entre los hombres, el 21% respondió que nunca había eliminado su vello púbico.

Las mujeres también tenían más probabilidades de comenzar a depilarse el área del bikini a una edad más temprana, según la encuesta: el 88% de las mujeres de entre 15 y 20 años reportaron que ya lo hacían, mientras que solo el 28% de los hombres en ese grupo de edad se rasuraban.

Los riesgos que implica

Una investigación aparecida en British Medical Journal en 2016 halló que la asociación entre depilación y enfermedades de transmisión sexual (ETS) es muy fuerte: todas las personas que practicaban el hábito reportaron una mayor tasa de ETS en algún momento de su vida, incluyendo herpes, Virus del Papiloma Humano (VPH), sífilis, gonorrea, clamidia o Virus de Inmudeficiencia Humana (VIH).

En 2017, un grupo de investigadores estadounidenses analizó las lesiones provocadas por el hábito y encontró que 1 de cada 4 personas se había lastimado a sí misma mientras quitaba su vello púbico, y cuanto más a menudo y más grande era la zona, más heridas o quemaduras presentaba.

Los científicos observaron que entre 5,700 personas, el 76% respondió que había eliminado el vello púbico en algún momento de su vida. El daño más común fue un corte (61%), seguido por quemaduras (23%) y erupciones (12%).

¿Qué aconsejan los médicos? No es necesario depilarse esta área para tener el cuerpo limpio. “En realidad, no produce ningún beneficio para la salud. Y antes de decidir si vas a quitar tu vello pubiano, tendrás que pensar si vale la pena el tiempo y el gasto económico”, informa el Center for Young Women’s Health.

