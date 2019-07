Alerta: Anuncian el retiro de panes de hamburgesas y perros calientes

Los productos fueron distribuidos, bajo varias marcas en los estados de Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Luisiana, Misuri, Mississippi, Carolina del Norte, Ohio, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Virginia, y West Virginia

Houston- Flowers Foods, Inc. anunció el retiro de varios de sus productos por riesgo de que pequeñas piezas de plástico pudiesen estar presentes y causar asfixia.

El retiro incluye panes de hamburguesas y perros calientes de las marcas Wonder y Great Value. de lotes de panes La empresa con base en Thomasville, Georgia, indicó que los fragmentos de plásticos pudieron haber sido introducidos durante el proceso de producción y que hasta el momento no se han registrado lesionados.

Si compró alguno, puede llevarlo de regreso al lugar donde lo adquiriste y te darán un reembolso. Clientes con preguntas pueden llamar a la línea gratuita de Flowers por el 1-866-245-8921, cuyo servicio está disponibles de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. EST.

También pueden contactar a la compañía en internet a través de flowersfoods.com/contact/consumers.