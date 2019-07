Julieta Rodríguez presume sus torneados atributos posando para Playboy México

La originaria de Argentina aparece en la portada de julio de la famosa revista

Dos años de su vida le costó a Julieta Rodríguez tener el trasero que tanto había soñado y ahora que lo consiguió no duda en presumirlo.

La originaria de Argentina aparece en la portada de julio de Playboy México, en donde deleita a los caballeros con varias fotos donde sus atributos, tanto delanteros como traseros, salen a relucir.

“Yo nunca tenía pompas, me hacían hasta bullying porque tenía bubis, pero no tenía trasero, todos se reían y me decían que estaba plana.

“Después tuve un poquito más de forma, me obsesioné con eso, pero empecé a entrenar muchísimo y me tardaron dos años en crecer bien para el tamaño que me gustaba, obviamente con dieta y mucho ejercicio”, compartió.

La rubia, quien también es entrenadora personal, aclara que ahora hasta es su parte favorita del cuerpo.

La actriz, periodista y modelo agregó que debido a su profesión a veces es difícil tener una pareja, ya que los hombres suelen ser celosos.

“Como soy modelo te salen muchos viajes y yo lo quiero hacer, porque no voy a volver a tener la edad ni el físico para hacerlo, cuando sea grande voy a tener otras cosas a la mente, pero cuando estás enamorada es difícil dejarlo todo,

“Con los hombres y el modelaje es complicado, son muy celosos, muy posesivos, te quieren controlar, sí tengo pareja, al principio no le gustó, pero yo no iba a dejar de hacerlo (salir en Playboy)“, finalizó.

ASÍ LO DIJO

“Mi fuerte es la pompa, trabajé dos años para tener la pompa así, yo entrené como una loca, es mi parte favorita del cuerpo, pero porque es lograda, es natural”.

Julieta Rodríguez

Modelo, actriz y periodista