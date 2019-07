Agenda de Los Angeles: los eventos que no te puedes perder

Los museos de la ciudad están cargados de atracciones para adultos y mayores

Jueves 11

Noches de salsa

El museo Autry (4700 Western Heritage Way, Los Angeles) continúa con su serie de salsa, en la que reconocidos grupos locales amenizan la tarde para que asistentes de todas las edades disfruten en un escenario al aire libre y a la sombra del parque público más grande del condado. En esta ocasión estará a cargo el Conjunto Oye, una banda especializada en sonidos neoyoricans. Las fiestas incluyen clases de salsa gratis con un instructor profesional, entrada a las galerías del museo, un espacio de baile solo para niños y comida y bebidas a la venta, entre otros margaritas y tacos. 5:30 pm. Boletos $6 a $15. Informes (323) 667-2000 y autry.org.

Noches en el Hammer

En este fin de semana, las Hammer Summer Nights del museo Hammer (10899 Wilshire Blvd., Los Angeles) presentan la música en vivo de Pavo Pavo, además de los ritmos de los DJs Anne Litt y Dan Wilcox de KCRW, la estación que patrocina estos conciertos. A partir de las 6:30 pm hay hora feliz en el bar del lugar. La entrada es gratuita y los visitantes pueden entrar a las galerías y ver las exhibiciones del lugar durante el show, entre ellas “Sarah Lucas: Au Naturel”. 6:30 pm. Para todas las edades. Informes kcrw.com/summernights.

Viernes 12

Cine familiar gratis

La serie Beach Movie Nights, que tiene lugar en el Dockweiler Youth Center (12505 Vista Del Mar, Playa Del Rey) los viernes del verano, presenta en esta ocasión la cinta animada “Smallfoot”, que narra lo que pasa cuando una tribu de yetis descubre que los humanos –y toda su maldad– no son un mito, sino una realidad. Se recomienda llevar sillas de playa y una frazada ligera para cubrirse en caso de que la noche esté fresca. Habrá trocas que venderán comida. Puertas abren a las 6 pm; la cinta se proyecta a las 8 pm. Entrada gratis. Informes (310) 726-4128 y beaches.lacounty.gov.

Sábado 13

Family Art Day

Aunque todavía no abre sus puertas, el Lucas Museum of Narrative Art (Leimert Blvd. y 43rd Pl., Los Angeles) dará una probada de lo que le espera a los visitantes cuando quede inaugurado (aún no hay fecha oficial). En el primer Family Art Day que tendrá lugar en la Leimert Park Village Plaza, habrá actividades para toda la familia, como manualidades, creación de máscaras y una cabina para tomarse fotos. Además, estarán presentes artistas que participaron en Star Wars, así como de los estudios de animación de Disney para dar ideas de cómo hacer máscaras y otras creaciones. 10 am a 2 pm. Entrada gratis. Informes lucasmuseum.org.

Día de arte en la Getty Villa

En la Getty Villa (17985 Pacific Coast Highway, Pacific Palisades) hay actividades para toda la familia. En esta ocasión tendrá lugar Making Mosaics Brick by Brick, un evento que dirigirá Andy Bauch, y que consiste en usar material común y corriente para crear ladrillos de colores, similares a los que usaron los antiguos romanos para formar los increíbles pisos de mosaico de piezas de mármol y cristal. 11 am a 3 pm. Entrada gratuita. Informes (310) 440-7300 y getty.edu.

Arte de canastas

En el Day at the Ranch: Art of the Basket, que tendrá lugar en el museo William S. Hart (24151 Newhall Ave., Newhall), los participantes conocerán el arte de tejer canastas, una actividad inspirada por la colección que posee este lugar. Consiste en aprender sobre los materiales, el proceso y su significado en las comunidades indígenas de California. Se mostrará a los participantes cómo se crean estos cestos. 11 am a 2 pm. Entrada gratis. Informes (661) 254-4584 y hartmuseum.org.

Lotus Festival

Este fin de semana se llevará a cabo la edición 39 del Lotus Festival en el Echo Park Lake (751 Echo Park Ave., Los Angeles). En esta ocasión el país invitado es Tailandia. Habrá casa de té, jardín de cerveza, carreras de botes en forma de dragón, un espacio para niños, talleres de origami y vendedores de artesanías y de comida. Sábado y domingo 12 a 9 pm. Entrada gratuita. Informes (213) 425-5087 y laparks.org/lotusfestival.

Domingo 14

Día de bestias en el Getty

Julio es un mes muy activo para las familas en el museo Getty (1200 Getty Center Dr., Los Angeles). Esta semana, y con la muestra “Book of Beats: The Bestiary in the Medieval World” como marco, los visitantes podrán crear su propia bestia medieval en el laboratorio de impresión temporal Biuld-a-Beast, con la asesoría de los artistas Peter Foucault y Chris Treggiari, de Mobile Arts Platform. Podrán hacerlo con la técnica de serigrafía o litografía. Este evento se repetirá el martes a la misma hora. 11 am a 2:30 pm. Entrada gratuita. Informes (310) 440-7300 y getty.edu.

Día de Oaxaca

El festival Un día en Oaxaca, que tendrá lugar en la LA Plaza de Cultura y Artes (501 N. Main St., Los Angeles), incluirá música, gastronomía, arte de ese estado y danza que será interpretada por el ballet folclórico Nueva Antequera. Para todas las edades; menores de 12 años entran gratis. 12 a 5 pm. Boletos $10. Informes (323) 219-8889 y (310) 625-7010.

Miércoles 17

La película “Willy Wonka and the Chocolate Factory” se proyectará como parte del Greg Proops Film Club en el Egyptian Theatre (6712 Hollywood Blvd., Los Angeles). En el filme de 1971, basado en el cuento del mismo nombre de Roal Dahl, cinco afortunados niños y sus padres entran a la fábrica encantada de chocolates Wonka. La proyección se hará en formato de 35 milímetros. 8 pm. Boletos $8 a $12. Informes (323) 466-3456 y americancinemathequecalendar.com.