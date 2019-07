Carmen Jara se vuelve a burlar de Chiquis Rivera: ‘No se puede ni mover’

La cantante se volvió a ensañar con la hija de Jenni Rivera

A Carmen Jara le funcionó hablar mal de Chiquis Rivera y lo volvió a hacer burlándose de la manera en que la intérprete de “Animate y Verás” se presenta en sus shows en vivo.

“Sigue empeñada en subirse a un escenario, se para como una estatua. No se puede ni mover. Yo a mis casi 50 años soy un desmadre en el escenario. Eso es lo que la gente quiere realmente, ver show, no fraude”, dijo ante las cámaras de “Suelta la Sopa”.

La propia Chiquis le contestó en un video que ella misma publicó en su canal de YouTube en donde afirma que se divierte sobre el escenario junto a sus fans que la ven en vivo.

Hace días, Jara había expresado su descontento con los medios por toda la atención que recibió Chiquis en su boda con Lorenzo Méndez y de donde salieron reporteros heridos por la seguridad de los famosos.

“Yo ya estoy harta. Habemos gente que estamos desesperados porque volteen a vernos”, dijo la cantante al programa de espectáculos de Telemundo. “Hace dos años que no me hacen una entrevista y yo sigo haciendo discos. Que no se me respete y que prefieren ir a darle el privilegio o el beneficio de la duda a una mocosa que es hija de una famosa que ya no está aquí y que por tener el apellido que tiene anden detrás de ella, eso no tiene razón de ser. Todo el mundo pone las canciones y sabe que no canta ni madres, o sea, no canta. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué los sigan golpeando?”