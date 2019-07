Escándalo: Cynthia Klitbo denuncia públicamente a famoso actor por acoso sexual

La actriz actuará de forma legal

El paso de Cynthia Klitbo por la secretaría de previsión social de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) terminó en pesadilla. Además de que las disputas internas la orillaron a renunciar, la actriz reveló haber sido víctima de acoso sexual por parte de un compañero.

“Lo voy a denunciar formalmente”, dijo Klitbo en referencia a Emilio Guerrero, conocido por su participación en la serie Club de Cuervos de Netflix.

Emilio Guerrero niega haber acosado a Cynthia Klitbo y exige que le muestre pruebas de las acusaciones #PájarosEnElAlambre 🐦 en #SaleElSol 🌞: https://t.co/cAaQ27PcAh pic.twitter.com/iiOQCSmsKX — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) July 10, 2019

“Aquí se ha estado haciendo todo un trabajo de investigación, de documentación para demostrar con pruebas. Yo he capturado todo el chat en donde me dice cosas”, agregó.

Klitbo renunció a la ANDA después de amargos desencuentros con el secretario general Jesús Ochoa.

“Emilio Guerrero me da mucha vergüenza porque ese señor me conoce desde que soy una niña. Ha sido mi amigo toda la vida y jamás me imaginé la calidad de gente“, dijo severa.

“Me hace mucha gracia. Porque, perdónenme, con la pena, pero yo fui novia de Juan Soler, de Francisco Gatorno; vean mi historial; échense pa’atrás. En qué pesadilla piensan que yo voy a estar con Homero Simpson”.

El imputado por Klitbo dijo sentirse con la “conciencia tranquila” y se dijo dispuesto a aclarar la situación en cualquier instancia necesaria.

Los casos de agresión contra las mujeres en grandes consorcios como Televisa se han expuesto públicamente desde la aparición del movimiento Me Too en Estados Unidos, sin embargo, casi ninguno ha tenido consecuencias legales.