Falso: William Valdés no se va a Telemundo, pero sí sale de ‘Hoy’ de Televisa

El joven conductor desmiente los rumores alrededor de su trabajo

William Valdés vuelve a hacer un cambio en su vida profesional y es que el joven presentador de televisión dejará de aparecer en el programa “Hoy” de Televisa, matutino al que a penas se había integrado hace algunos meses.

Aunque se había informado que el también influencer de Instagram había renunciado a la televisora mexicana, el mismo confirmó a People en español que es mentira y que las puertas siguen abiertas para él en la empresa y con la productora Magda Rodríguez.

“Es una mentira que renuncio a Televisa. Solo me ausentaré, pero en ningún momento renuncio y en ningún momento fui despedido tampoco“, explicó Valdés.

También se había especulado que William habría estado en conversaciones con Telemundo para unirse al equipo de “Un nuevo día”, rumor que no es verdad. El propio conductor confirma que hará un show para Xfinity Latino en donde promoverá la programación del servicio de televisión, mismo que se grabará dentro de los estudios de la cadena latina en Miami.

“No me voy a Telemundo. El show que voy a hacer sí se graba en Telemundo y se graba ahí porque la producción externa están rentando los estudios dentro de Telemundo en Miami. Pero es mentira que seré el presentador de ‘Un nuevo día’, pero me encantaría, sería increíble, pero Telemundo no se ha acercado. Sería un sueño hecho realidad”, aclaró William.

Esta nueva oportunidad permitirá a Valdés seguir creciendo profesionalmente así como estar más cerca de su familia que reside en la ciudad del estado de la Florida y asegura que no dejará México por completo.

“Seguiré viviendo en México porque hay unos proyectos muy buenos que vienen. De hecho hay varios cerrados. Me voy mes y medio a Miami. Lo que quiero es que la gente no me encasille como presentador de las mañanas y no me quiero quedar ahí, quiero crecer. Quiero hacer otro tipo de shows. Por eso tomé esta oportunidad”, agregó.