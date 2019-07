Chiquis Rivera exige perdón de Raúl de Molina, estrella de ‘El Gordo y La Flaca’ de Univision

¿Será que El Gordo acceda a disculparse con la hija de Jenni Rivera?

El día de la boda de Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez se armó tremenda trifulca entre la seguridad de los novios y los reporteros, en particular un periodista de “El Gordo y La Flaca“.

Fue el programa de Univision que hizo pública la invitación del enlace matrimonial de la pareja y con quienes la familia Rivera han culpado de todo el zafarrancho que sucedió hace algunas semanas.

A su arribo a la ciudad de México para promocionar su sencillo “Animate y Verás”, Rivera dijo que quería una disculpa pública de los periodistas que arruinaron su día.

“Quiero que me pidan una disculpa pública. Me siento muy decepcionada por lo que pasó, la verdad no me importa el veto”, dijo la hija de Jenni Rivera.

Más tarde en el programa “Hoy” de Televisa, Chiquis le aclaró a Orlando Segura que se refería a Raúl de Molina, el presentador estrella de Univision. Es él quien quiere que le pida perdón por todo lo sucedido ese día.