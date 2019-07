Dos escapan de la granja de Florida donde una pareja se estaba preparando para el Armagedón

Dos mujeres escaparon y dijeron a los investigadores que se les impedía salir y que sufrieron abusos físicos y sexuales durante años

Una pareja de Crawfordville, una comunidad del condado de Wakulla en Florida, ha sido arrestada después de ser acusada de abusar física y sexualmente de múltiples víctimas durante años, reporta WTXL desde Florida.

Mirko Ceska, de 58 años, y Regina Ceska, de 55, fueron arrestados el viernes por la Oficina del Sheriff del Condado de Wakulla.

El 1 de julio, dos víctimas informaron a la Oficina del Alguacil del Condado de Wakulla que se habían escapado de Mirko y Regina, quienes tenían la custodia de ellas, un par de días antes, y que fueron abusadas física y sexualmente durante años.

Las víctimas describieron a Mirko y Regina como personas que se preparan para el Día del Juicio Final, que tenían propiedades para escapadas ubicadas en todo Estados Unidos, y raciones de alimentos y armas almacenadas en caso de una gran calamidad.

Las víctimas declararon que habían sido entrenadqs para criar cerdos, criar ovejas, cultivar varias frutas y verduras, utilizar un telar y coser. También informaron a los alguaciles que las utilizaron como mano de obra agrícola y que comenzaban a trabajar cada día a las 5:30 a.m.

Las víctimas dijeron que no se les permitía ir a ninguna parte, no podían tener amigos, no podían tener teléfonos celulares o hablar con personas en lugares públicos. Declararon que no se les permitía tampoco hablar o darse la mano con nadie en público, pero se les dijo que siempre se debían ver felices y que si no sonreían, serían castigadas.

Describieron una variedad de castigos a los diputados, incluido el abuso verbal, la restricción de la ingesta de alimentos y las palizas. La golpiza más reciente fue hecha por Mirko con una barra de metal. Los detectives notaron marcas y moretones en la espalda y el brazo de la víctima que la sufrió.

Ambas víctimas describieron episodios donde Mirko forzaría actos sexuales sobre ellas, algunos con el apoyo de Regina.

El viernes, el Sheriff del Condado de Wakulla, Jared F. Miller, detectives del CID, miembros de la Fuerza de Tareas Multijurisdiccionales de North Star, y Agentes Especiales del Departamento de Cumplimiento de la Ley de la Florida ejecutaron una orden de allanamiento en la casa de Ceska. La oficina del Sheriff dijo que también se atendieron denuncias de casos de violencia doméstica.

Durante la búsqueda, se encontraron grandes cantidades de raciones de alimentos y artículos de supervivencia. Los detectives incautaron decenas de armas de fuego de alta calidad y muchas cajas de municiones en toda la casa.

Algunas de las armas de fuego estaban escondidas detrás de falsos muros o una escalera.

También se encontró un video casero que mostraba un evento en el que Mirko tenía su rostro muy cerca de los rostros de ambas víctimas y gritaba que habían robado comida. Los detectives también ejecutaron una orden de registro en un teléfono celular que pertenece a Mirko Ceska, donde encontraron un archivo que contiene un historial de búsqueda en Internet de un video incestuoso.

Mirko está siendo acusado de agresión sexual, abuso sexual, abuso y negligencia. Regina está siendo acusada de dos cargos de negligencia y dos cargos de no informar el abuso.

Ambos ingresaron en la cárcel del condado de Wakulla y la investigación está en curso.