¿Qué hacer si ‘La Migra’ llega a su puerta? Ante redadas, esta videos ofrece algunas claves

Una serie de cuatro videos recomienda qué hacer ante posibles encuentros con ICE. Cada video representa una situación diferente

La web WeHaveRights.us (‘Tenemos derechos’) ofrece información en siete idiomas -español, entre ellos- sobre qué hacer en caso de un encuentro con ‘La Migra’. Las indicaciones son generales aunque barajan varios posibles escenarios que se pueden presentar.

En videos ilustrados de alrededor de cuatro minutos, la Unión Estadounidense de Derechos Civiles (ACLU) y el Centro de Defensa de Brooklyn explican con un lenguaje sencillo qué puedes hacer y, sobre todo, cuáles son tus derechos si agentes migratorios llaman a tu puerta (les abras o no) o si te paran por la calle o en el trabajo.

Los consejos comunes a todos los casos son pedir al agente que se identifique y comunicarle que no estás de acuerdo con la operación. Si finalmente es detenido -recomiendan las organizaciones mencionadas- no oponga resistencia ni intente escapar, solicite la presencia de un abogado y permanezca en silencio. También aconseja que, cuando pueda, tome nota de todo lo ocurrido. Será útil para un posible juicio.

El primer video presenta un caso común: ‘La Migra’ se hace pasar por la policía y dice que uno de los habitantes de la casa es un testigo fundamental para resolver un crimen. La intuición incita al personaje a colaborar con las autoridades pero recuerda que es un truco al que recurren frecuentemente los agentes migratorios. Finalmente no abren la puerta y los oficiales se van.

En el segundo escenario que se explica, la familia sí cae en la trampa de ICE y abre la puerta a los supuestos policías. El video recuerda que “sin una orden firmada por un juez, los agentes no tienen autoridad para entrar a su casa“, aunque advierte que “ICE puede entrar a su casa de todos modos”. “Si lo hacen” -continúa- pídale que se vaya si no tienen la orden apropiada”. Sin orden judicial, los oficiales tampoco pueden rebuscar entre sus documentos.

En otro de los videos, agentes sin uniformes para a dos chicas en la calle. En este caso, como dijimos más arriba, tiene que pedir a los agentes que se identifique y, acto seguido, preguntar si es libre de irse. Si dicen que sí, váyase. Si no, no intente irse por la fuerza. Solo diga: “Tengo derecho a permanecer en silencio y a hablar con un abogado”. Si registra entre sus pertenencias, deje claro que no está de acuerdo con dicho registro.

En el último video de la serie, el personaje también es detenido en la calle por agentes no uniformados. Los hombres no se identificaron antes de empezar a interrogar y a esposar al protagonista. En este caso, recomiendan permanecer en silencio. En caso de que sea testigo de un arresto como este, no lo detenga aunque sí puede grabarlo y pedir la identificación de los agentes.

Al final de toda la serie, los creadores recuerdan que puede localizar a un ser querido detenido en la web oficial locator.ice.gov.

