DACA empresaria diseña camisetas con mensajes para inspirar a latinos

A través de sus creaciones los llama a no darse por vencidos y a echarle ganas

Hace un año, Maritza Gutiérrez Ramos, una joven beneficiada con la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), se sentía deprimida, acababa de graduarse de la universidad y no encontraba empleo, y para colmo, el presidente Trump anunciaba la cancelación de este programa que le dio un permiso de trabajo y detuvo cualquier posibilidad de que fuera deportada. Se sumió en una crisis que no imaginaba la iba a llevar a convertirse en una DACA empresaria.

“Pensaba qué todo lo que había hecho para ir a la universidad, no servía de nada”, recuerda.

Pero Maritza encontró refugio en el gimnasio. “Fue como una terapia para salir de la oscuridad en la que caí”, comenta.

“Cuando salía del gimnasio, me encontraba con puestos de tacos. Yo me tomaba selfies en el gimnasio y hacia fotos de los tacos, que publicaba en la redes”, platica.

Sus amigos en Instagram le hacían comentarios tales como para qué fuiste a hacer ejercicio, y luego comes tacos. “Yo les contestaba que ocupaba comer y esa grasita de los tacos me servían para hacer músculo”, dice.

Esos comentarios la motivaron a crear una blusa con el mensaje “Taco gains” (músculos de tacos). “Puse la idea en Instagram y como doce muchachas me dijeron que querían esa camiseta. Así comencé el negocio de las camisetas con mensajes”, recuerda.

Cuando se quedó sin novio, creó una camiseta con el mensaje: “no vatos, just gyms y tacos”. Dice que esa es la blusa que más se le vende.

Maritza nació en Jalisco, México. Tiene 24 años de edad. Sus padres la trajeron a Los Ángeles a los tres meses de nacida. Es la mayor de tres hermanos. Se graduó en 2017 de la carrera de estudios legales de la Universidad de California en Santa Cruz.

“Obtuve DACA en 2012 cuando me gradué de la secundaria. Con el permiso de trabajo se me abrieron más oportunidades. Ya podía estudiar y trabajar y sacar mi licencia de manejo”, dice.

Pero los obstáculos no le faltaban.

“Recuerdo a un compañero en la secundaria, que me dijo, tú no naciste aquí, no pienses en ir a la universidad. Me creí de él y mis sueños se derrumbaron, pero el DACA me permitió tener más esperanzas”, observa.

Cuando fue a la universidad se encontró aún con más racismo.

“Una compañera de piso comentaba que los mexicanos no terminaban la escuela y se salían. Ella pronosticó que cuando mucho iba a durar dos cuatrimestres antes de abandonar la universidad”, cuenta.

Lo que su compañera no sabía es que sus padres le habían enseñado desde niña que si bien no había nacido en Estados Unidos, tenía que echarle ganas a la escuela, “Y yo veía a mi papá trabajar muy duro en la construcción”, afirma.

“No solo no abandoné la universidad sino que en lugar de terminar en cuatro años, me gradué en tres años”, dice orgullosa.

Al terminar sus estudios, regresó al Valle de San Fernando donde estaban sus padres. “Tenía la mentalidad de que iba a conseguir trabajo tan pronto terminara la universidad, pero me tomó tiempo”, dice.

Durante el día, Maritza trabaja para una organización que ayuda a muchachos en riesgo y en pandillas, pero también se enfoca en su negocio de camisetas con mensajes de inspiración y empoderamiento para los latinos.

“Quiero motivar a los muchachos con DACA o ciudadanos, a que sueñen y le echen ganas”, dice.

Pero no solo habla de tacos en los mensajes de sus camisetas sino de otras comidas típicas de Latinoamerica. “No excusas, solo pupusas” (el platillo típico de El Salvador). Maritza dice que lo quiere decir con esta frase, es que no debe haber excusas a los sueños.

“Yo creo mensajes de lo que me gusta y con los que los latinos se pueden identificar. La camiseta de las pupusas es para apoyar a la gente que vende pupusas. A mi me gusta mucho la comida de los puestos y vendedores ambulantes y cuando voy a comer algo con ellos, siempre les tomo fotos y las pongo en las redes sociales”, comenta.

También quiere hacer su maestría en trabajo social.

“Me puedo ayudar con mi línea de ropa para hacer mi maestría. Siempre me ha gustado vender desde chiquita, no me da vergüenza. Es una pasión”, asegura.

Es asimismo una activa miembro de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA), y fue organizadora en San Fernando. “Quiero trabajar más en inmigración”, dice.

Y reconoce que a veces se siente triste de que Trump haya cancelado DACA y por lo que sucede en materia de migración bajo su administración.

“Como cuando veo lo que pasa en los campamentos de detención y como tratan a los inmigrantes; o cuando el papá y la niña se ahogaron. Ellos podían ser mi papá y yo”, sostiene.

Sin embargo, le da ánimos que la comunidad se junte y no deje que las amenazas de Trump les provoquen miedo de hablar y continuar con la vida.

“Yo sigo con mi línea de blusas con mensajes para motivar a los jóvenes y empoderar a las mujeres, porque juntos somos más fuertes, y más cuando apoyamos a quienes venden tacos, pupusas y a diferentes culturas”, dice emocionada.