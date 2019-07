Integrante de CD9 revela que el fin de la boyband estaría próximo

La boyband creada en 2013 podría llegar muy pronto a su fin

Primero fue la súbita salida del integrante Jos Canela… ahora, otro de ellos, Freddy Leyva, dejó entre ver que el fin de la boyband CD9 estaría muy cerca.

Leyva aseguró a diferentes representantes de los medios de comunicación que CD9 estaría por anunciar su disolución.

“Ya habrá más noticias de CD9, por lo personal, ya no me siento contento ahí, hay demasiadas cosas que la gente no sabe… Ya con el tiempo se irán enterando, estamos trabajando en darles una buena explicación”, explicó el cantante durante un acto comercial para una marca de ropa.

Fredyy aclaró que no se trata de un tema personal con sus compañeros o la propia disquera; pero sí sugirió que el grupo pasa por una situación complicada y su separación se ocurriría en poco tiempo .

“Estoy muy joven para procesar cosas así, me cuesta trabajo asimilar los cambios, pero agarro todo lo bueno de lo que pasó, fue un buen aprendizaje y ya les dije todo… por lo pronto no hay presentaciones (de CD9)”, indicó el joven intérprete.

Jos Canela anunció el pasado mayo su salida de la banda por medio de una carta dirigida a sus fans, o como se hacen llamar, ‘Coders’; en ella explicó que su separación de CD9 se debía a motivos personales.

