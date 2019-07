Aula rodante llega a refugio de Tijuana

Para muchos niños, las clases que llegaron de Los Ángeles es la primera experiencia educativa sin temor a la violencia

Miguel salió de Michoacán con su mamá y su hermanita de dos años desde el mes de abril, cuando tuvo que abandonar sus clases para dirigirse rumbo a Tijuana.

A los siete años de edad, Miguel “estaba en segundo [grado], pero la maestra me lo tenía que regresar con la señorita de primero, porque no sabía leer todavía”, platicó a La Opinión Irene, la mamá del menor.

En realidad, las clases a Miguel no se le dificultaban; lo que era difícil era el ambiente de violencia e inseguridad para ir a la escuela, y que por esos motivos suspendían clases a menudo.

“Por eso digo ahora que mi niño tiene clases y juegos en el autobús, es la primera ocasión que de verdad va a tener educación sin tener que preocuparse de que algo le pueda pasar”, como un secuestro o ser víctima colateral de la violencia.

Miguel es uno de los 65 niños que a partir de este lunes disfrutan del aula sobreruedas que trajo al refugio las organizaciones: Una Luz de Esperanza Por Amor a Dios y la Fundación Mundial

Yes We Can, programa que llega de Los Ángeles.

Estefanía Rebellón, la fundadora del programa, dijo que la educación es un derecho y necesidad de los niños, tan importante como la alimentación y el albergue.

“Por su condición migratoria, son niños que no pueden asistir a las escuelas locales y por eso iniciamos este programa”, indicó Rebellón

Este lunes, voluntarios del programa Yes We Can se reunieron con docenas de menores en el refugio en la periferia de Tijuana. Para muchos niños, fue la primera experiencia que tuvieron con instrumentos musicales como una forma de socializar.

Pero definitivamente fue la primera vez que los niños en el refugio, muchos de ellos centroamericanos, se dieron cuenta de que podían entender algo de inglés, si estaban totalmente concentrados en las actividades.

“Es un programa inclusivo y bilingüe”, explicó Rebellón.

El proyecto es posible porque “a la comunidad en Estados Unidos sí le importa un proyecto como este. Hay personas buenas, preocupadas por la salud y el bienestar de los niños”, platicó.

En la página GoFundMe para recaudar fondos económicos para la organización, pudieron reunir $20,000 que sirvieron para comprar el autobús que convirtieron en aula sobre ruedas con útiles escolares.

Este fin de semana en una actividad de Yes We Can, niños del sur de California aportaron 86 mochilas, así que cada niño en el refugio recibió una mochila escolar con útiles y un uniforme.

Los pequeños ahora tendrán clases de verano dentro del autobús, una novedad para todos ellos y básicamente harán una mejor inversión de su tiempo.

“Todos estos niños pasan sin clases por lo menos el tiempo que les toma llegar a la frontera y luego unos cuatro meses de estar aquí, que es el promedio de espera para pasar –por la garita peatonal—a solicitar asilo a Estados Unidos”, dijo la directora del albergue, Leticia Herrera Hernández.

“Esto es un sueño para mí, porque me preocupan mucho los niños; yo había tratado de tener este tipo de programa pero por diversas razones fue imposible, así que cuando me llamaron y me dijeron que Yes We Can venía con el programa [a Tijuna], pues… es realmente una bendición”.

El proyecto llegó al refugio junto con las noticias del endurecimiento de requisitos para solicitantes de asilo por parte de la administración del presidente Donald Trump.

Estefanía Rebellón dijo que espera que, se trate de otra más de las medidas que anuncia el presidente para después quedar inconclusas.

“Igual dijo que este fin de semana habría deportaciones masivas que no ocurrieron; no quiero decir que no las vaya a haber, pero no fue como el presidente tanto aseguró”, dijo Rebellón.

Cómo ayudar

Quien desee apoyar la causa del aula sobre ruedas, puede contactar a Rebellón o ir a GoFundMe de la organización Yes We Can.