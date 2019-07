Exigen al LAUSD cuentas claras sobre fondo para estudiantes pobres

Padres de familia exigieron transparencia al dinero que debería de haber ido a los programas de alumnos de bajos recursos, de inglés como segundo idioma y estudiantes de familias de crianza

Padres de familia presentaron este jueves una queja ante el Departamento de Educación de California a manera de recurso legal para exigir que el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) explique cómo y en qué está gastando más de 2,000 millones de dólares de un fondo que debe ser destinado a estudiantes de bajos ingresos.

La medida pretende que la Junta Directiva del LAUSD responda a inquietudes de comités de padres de familia sobre el presupuesto y que garantice y compruebe en su Plan Local de Control y Rendición de Cuentas (LCAP) que el dinero está yendo a los programas que indica la ley y en beneficio de los estudiantes que más lo necesitan.

La demanda ante las autoridades educativas del estado fue hecha a través de la organización no lucrativa Public Advocates Inc. a nombre de Ana Carrión y Elvira Velasco como representantes de padres de familia e integrantes de comités comunitarios del LAUSD.

Carrión dijo que los padres de familia no están siendo considerados por el LAUSD en la toma de decisiones y tampoco están siendo informados sobre cómo se está gastando ese fondo que debe ser para atender a los estudiantes más necesitados.

Para esta madre de familia, quien tiene un hijo en high school y sus otros cuatro se han graduado de escuelas públicas de Los Ángeles, las autoridades escolares no están siendo transparentes en el manejo del dinero, específicamente de los fondos estatales denominados S&C (suplementarios y de concentración).

“Hemos batallado mucho, sólo nos entregan el presupuesto de dos años atrás, pero no en lo que se está gastando ahora”, comentó Carrión, quien desde 1994 ha estado involucrada en comités de padres de familia del LAUSD.

Actualmente Carrión es integrante del Comité de Educación Especial y de la Comunidad (CAC) y a pesar de ello considera que no tiene voz ni voto sobre las decisiones que toman las autoridades sobre la educación de su hijo.

“Los diferentes comités hacen recomendaciones al LAUSD sobre programas y para mejorar la educación, pero no las toman en cuenta, los padres de familia no estamos siendo incluidos, no tenemos participación”, mencionó Carrión.

La inconformidad sobre la falta de transparencia, agregó Carrión, también es contra la Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles (LACOE) por considerar que no ha supervisado de manera correcta la administración de recursos del LAUSD.

¿En qué se gastan los millones?

El presupuesto para las escuelas públicas de Los Ángeles para el próximo año es de 7,800 millones de dólares y una buena parte de ese dinero (alrededor de $2,000 millones) proviene de los fondos S&C que establece la ley de financiamiento escolar conocida como LCFF (Fórmula de Control Local de Fondos), la cual recalca que deben ser utilizados en programas que ayuden al rendimiento académico de estudiantes pobres, para programas de aprendizaje de inglés para principiantes y para asistir a los alumnos que están dentro del sistema de hogares de crianza (Foster Youth).

El gasto de ese dinero debe quedar detallado en el plan de presupuesto anual para garantizar que los fondos sean invertidos en programas académicos que beneficien a los más necesitados, refiere el documento entregado al Departamento de Educación de California.

Sin embargo, para los comités de padres de familia representados en la queja, el LAUSD no ha dejado en claro si el dinero realmente se está gastando en lo que debe ser.

La cantidad de dinero que Los Ángeles recibe del estado representa el 12% del total de los fondos S&C que se reparten a los diferentes distritos escolares, precisó John Affeldt, abogado de Public Advocates Inc.

Sin embargo, recalcó, el LAUSD no está demostrando cómo están usando ese dinero para apoyar a los estudiantes considerados de alta necesidad.

“Sospechamos que están gastando menos de lo que necesitan los estudiantes por cientos de millones de dólares al año”, comentó Affeldt.

En la queja se solicita la intervención inmediata del Departamento de Educación de California para poner en orden el presupuesto del LAUSD antes del inicio del próximo año escolar.

El recurso legal fue elaborado pro bono por el bufete jurídico Covington & Burling en colaboración con Public Advocates Inc., una organización enfocada en atacar mediante acciones legales las causas sistemáticas de la pobreza y la discriminación racial.