HBO estrena una versión remasterizada de la miniserie “From the earth to the moon”

Tom Hanks fue uno de los productores, además de fungir como director y guionista

Con motivo del 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna, HBO estrena una versión remasterizada de “From the earth to the moon”, la aclamada serie de 1998 que fue producida por Tom Hanks, Ron Howard y Brian Grazer.

La idea de este docu-drama se le ocurrió a Hanks después de haber sido dirigido por Howard en el filme “Apollo 13” de 1995. Los 12 episodios de “From the earth to the moon” muestran la creación del programa Apollo, junto con la vida de los astronautas que lo integraron, los problemas que conllevó la misión del alunizaje y mucho más.

Esta versión cuenta con remasterización del sonido, además de mejorados efectos especiales y un documental. Hanks (quien dirigió un episodio y coescribió varios guiones) funge como presentador de la historia. El elenco principal de la serie lo conforman Bryan Cranston, Mark Harmon, Cary Elwes, Steve Zahn y Tchéky Karyo.

“From the earth to the moon” ganó tres premios Emmy y un Golden Globe. A partir de hoy puedes disfrutar de la versión remasterizada de esta serie en HBO. Aquí el trailer:

Esta selección está pensada para Estados Unidos. Los servidores de streaming tv no ofrecen los mismos contenidos en todos los países.

“Sintonia” es la nueva serie brasileña de Netflix

Mira en Netflix estas películas basadas en libros