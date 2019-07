Laura Bozzo revela que amenazó a su expareja con cortarle el pene por serle infiel

Laura Bozzo aseguró que sólo trataba de atemorizar a su entonces pareja, Cristian Zuárez

Laura Bozzo admitió en un programa que persiguió con un cuchillo a su expareja Cristian Zuárez amenazándolo con cortarle el pene por supuestamente serle infiel con otra mujer.

La conductora peruana hizo la revelación como parte de una dinámica del programa El Valor de la Verdad, en la cual tenía que confesar si era verdad o mentira lo que le preguntaran.

“Yo no sabía absolutamente nada, entonces en ese momento él (Cristian Zuárez) empezó a decir que no, que eso no era verdad, que todo había sido un invento de sus hermanos, en fin, me inventó todo eso y yo me fui a la cocina, sentía la rabia y la impotencia y lo que quería era asustarlo”, relató Bozzo y agregó en tono de burla:

“Imagínate, el hombre corría por toda la casa y yo corría con el cuchillo por atrás, y decía: ‘No Laura, te lo juro, te lo juro no es verdad, no es verdad”, aseguró la conductora sudamericana.

Días después, Laura Bozzo se arrepintió de las declaraciones que hizo en el programa y lo hizo saber por medio de su cuenta de Twitter:

Me arrepentí😔pero al ver el programa me sentí muy orgullosa💪🏼ya era hora que se conociera la pesadilla que viví😫con mis errores,soy humana,espero mi testimonio sirva a muchas mujeres manipuladas, cegadas por un amor enfermo que al final DESTRUYE😔MATA — Laura Bozzo (@laurabozzo) July 14, 2019

