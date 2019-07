Abogados alegan que no es tan “rico” como dicen: Epstein, amigo de Trump detenido por sexo con niñas

Juez divulgó su patrimonio: tiene casas en Manhattan, Florida, Nuevo México, París y las Islas Vírgenes

Técnicamente el magnate Jeffrey Epstein no es “multimillonario” (mil millonario), pues su patrimonio es de “apenas” 559 millones de dólares.

El juez Richard Berman divulgó ayer en detalle el tamaño de la fortuna de Epstein (66), ex amigo de Donald Trump y Bill Clinton, detenido en Nueva York por nuevas acusaciones de tráfico y abuso de menores, tras haber quedado en libertad en un polémico acuerdo judicial en Florida en 2008.

El formulario de divulgación financiera fue presentado ayer por sus abogados en busca de una fianza que le permitiría esperar juicio en su mansión de siete pisos del Upper East Side, en Manhattan.

El documento de una sóla página se mantuvo oculto del público hasta que el juez federal que supervisa el caso lo dio a conocer el lunes, descartándolo como “superficial”.

En la presentación, Epstein enumera que tiene:

Dinero en efectivo: $56,547,773 dólares

Renta fija: $14,304,679 dólares

Renta variable: $112,679,138 dólares

Fondos de cobertura y capital privado: $194,986,301 dólares

Propiedades que incluyen: 71st St (Manhattan) por un valor de $55,931,000 dólares; Zorro Ranch Road, Stanley (Nuevo México), $17,246,208 dólares; El Brillo Way, Palm Beach (Florida), $12,380,209 dólares; Avenue Foch, París (Francia), $8,672,823 dólares; y en las Islas Vírgenes (Caribe), Great St. James $22,498,600 dólares y Little St. James Island $ 63,874,223 dólares.

El total de activos listados es de $559,120,954 dólares.

Los fiscales federales argumentan que a Epstein, quien está acusado de tráfico sexual, no se le debe permitir una fianza debido a su capacidad potencial de altas conexiones para comprar su camino hacia la libertad. Sus abogados no respondieron a una solicitud de comentarios de New York Post.

Este escándalo de abuso sexual de menores ya salpicó a la Casa Blanca, donde renunció el Secretario del Trabajo, Alex Acosta, el único latino en el gabinete de Trump, debido a que fue él quien, siendo fiscal en Miami, negoció el acuerdo de culpabilidad de Epstein en 2008.

También trascendió que NYPD igualmente falló en supervisar la libertad condicional de Epstein desde 2011.

De momento se encuentra detenido en el Centro Correccional Metropolitano, en el Bajo Manhattan, a tres celdas de separación del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, cuyo abogado, Jeffrey Lichtman, ha descrito el lugar como “asqueroso”.