Frida Sofía cambió su discurso sobre Alejandra Guzmán y ahora dijo esto…

Premios Balón de Oro 2019 Sin palabras 😶… mi sueño sin duda alguna al fin se convierte en mi realidad. La verdad nunca me identifiqué ni conecté con nada como con la música 🎶… el baile, el canto, los instrumentos, y la magia juntos logran. Es arte, es terapia es amor es pasión. Gracias infinitamente a todos los que hicieron esto posible, gracias por creer en mi. Por ayudarme y apoyarme siempre. ⋆ vamos por más ! Styling by @luciamaldonado Fashion by @eliemadi @forthestarsfashionhouse Hair & makeup by @jerryavila_ @stevestylemark Jewelry by @charlielapson #bdo19 #fridasofia #fridasofiamusic #andale #Ándale #newartist #dreamer ♡