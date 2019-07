Agenda de Los Angeles: los eventos que no te puedes perder

La oferta musical es amplia, con Rodrigo y Gabriela, Gaby Moreno, Tito Rojas, Natalia Lafourcade junto a Gustavo Dudamel, trayendo lo mejor de sus repertorios a nuestra ciudad

Jueves 18

Feria de OC

La feria del condado de Orange (88 Fair Dr., Costa Mesa) ya abrió sus puertas, y este año lo hizo con decenas de juegos mecánicos y mucha, mucha comida. La principal atracción es el Titan, una especie de barra que gira a 60 millas por hora sostenida de una torre de 170 pies, lo que hace a este juego el más alto del país. Como parte de la oferta musical están en la cartelera en diferentes fechas Mariachi Sol de Mexico, Ramón Ayala, El Fantasma, Los Lobos y Ozamatli. La oferta de comida también es extensa; hay más de 20 nuevas opciones entre ellas pupusas, elotes, chimichangas y pizza waffle. Termina el 11 de agosto. Miércoles a viernes 12 pm a 12 am; sábado y domingo 11 am a 12 am. Boletos $7 a $14. Informes (714) 708-1500 y ocfair.com.

Concierto de música latina

Gaby Moreno define su música como spanglish folk soul, y dará una muestra de ello en la temporada de Sunset Concerts en el centro cultural Skirball (2701 N. Sepulveda Blvd., Los Angeles). La intérprete guatemalteca afincada en Los Angeles cantará sus temas que mezclan soul, jazz, pop, rock, R&B y folk latino. Antes del show, el DJ Mamabear amenizará la tarde (6:30 pm). 8 pm. Entrada gratuita; no se necesita reservación. Informes (310) 440-4500 y skirball.org.

Albita en Los Angeles

La cantante cubana Albita, dos veces ganadora del premio Grammy y una vez del Emmy, estará en Los Angeles para ofrecer un show en el Conga Room (800 W Olympic Blvd., Los Angeles). La intérprete nacida en la Habana, a quien se le atribuye haber renovado la música tradicional de su país, cantará los temas más conocidos de su repertorio, entre ellos “Ta’bueno ya” y “Se te cayó el tabaco”. 9 pm. Mayores de 21 años. Boletos $20 a $125. Informes (562) 688-4636 y congaroom.com.

Viernes 19

Salsa en el Mayan

Tito Rojas y Maelo Ruiz pondrán a bailar al club Mayan (1038 S. Hill St., Los Angeles) con sus ritmos salseros en el show que ofrecerán juntos y en el que interpretarán sus grandes éxitos. 9 pm Boletos $40 a $100. Informes (213) 746-4674 y salsaenelmayan.com.

Sábado 20

Celebración a Apollo 11

Para celebrar los 50 años de Apollo 11, la histórica misión que permitió a una nave llegar a la Luna, el California Science Center (700 Exposition Park Dr., Los Angeles) mostrará la nueva película que narra los detalles de esta expedición. Además habrá actividades manuales y la oportunidad de explorar capsulas espaciales reales de misiones a Mercurio, Géminis y Apollo-Soyuz. “Apollo 11: First Step Edition” se mostrará en la pantalla IMAX de siete pisos con laser. El filme detalla los últimos momentos de la preparación, el despegue, el alunizaje y el regreso de la histórica misión. 10 am. Entrada gratuita; boletos para la cinta $5 a $8.95. Informes (213) 744-2019 y californiasciencecenter.org.

Danza para toda la familia

Rennie Harris Funkedified es un espectáculo que celebra a la música funk y a la danza callejera de los setenta. En este evento, obra del reconocido coreógrafo Rennie Harris, bailarines de Rennie Harris Puremovement, The Hood Lockers y Versa-Style Dance Company danzarán con música en vivo los temas de leyendas del funk como James Brown, George Clinton, Troutman y otros. Tendrá lugar en los Ford Theatres (2580 Cahuenga Blvd. East, Los Angeles). 8 pm. Boletos $25 a $50. Informes (323) 461-3673 y fordtheatres.org.

Rock latino

Dos bandas locales que han destacado por su originalidad y propuestas que mezclan los ritmos latinos más novedosos con el rock y el pop, Very Be Careful y El Santo Golpe, ofrecerán un show juntas en el club Resident (428 S. Hewitt St., Los Angeles) para mostrar lo más nuevo de sus producciones. 9 pm. Boletos $12; mayores de 21 años. Informes (213) 628-7503 y residentdtla.com.

Arte y Jazz en el Rose Garden

El sexto evento anual Art & Jazz In The Rose Gardens tendrá lugar en el Exposition Park (701 E. State Dr., Los Angeles), e incluye actividades para toda la familia, entre ellas música en vivo, artistas que estarán pintando durante el evento, lectura de poesía, show de moda, clases de pintura, competencia de sombreros y de arte, entre otras. Se recomienda llevar cobijas y comida para picnic, aunque también habrá puestos de venta de comida. 11 am 6 pm. Entrada gratuita. Informes (323) 857-0030 y dysonnacityartgallery.com.

Domingo 21

Lafourcade con Dudamel

No es la primera vez que colaboran musicalmente, pero sí es la primera vez que lo hacen en el Hollywood Bowl (2301 N. Highland Ave., Los Angeles). Natalia Lafourcade y Gustavo Dudamel, quien dirigirá la Los Angeles Philharmonic, unirán sus talentos para interpretar los temas de la cantante mexicana, una de las intérpretes de pop y folclor latinoamericano más destacadas de la actualidad. 7 pm. Boletos $15 a $166. Informes (323) 850-2000 y hollywoodbowl.com.

Martes 23

Rock guitarrero

La pareja de guitarristas mexicanos, Rodrigo y Gabriela, regresa a la ciudad para presentar en el teatro Griego (2700 N. Vermont Ave., Los Angeles) su tour Mettavolution, también el título de su más reciente disco, el primero luego de cinco años desde su último álbum. 8 pm. Boletos $29 a $425. Informes (844) 524-7335 y lagreektheatre.com.

Miércoles 24

Celebrar a Rembrandt

La presencia del arte de Rembrandt resuena fuertemente en el sur de California, donde se alberga la tercer colección más grande de pinturas –y que guarda una considerable cantidad de impresiones y dibujos– de este artista en Estados Unidos. Para conmemorar 350 años de su muerte, ocurrida en 1669, curadores locales hablarán de la versatilidad e impacto de este creador en tres medios: dibujo, pintura e impresiones. El evento tendrá lugar en el museo Getty (1200 Getty Center Dr., Los Angeles). 7 pm. Entrada gratuita; se requiere boleto por adelantado. Informes (310) 440-7300 y Getty.edu.